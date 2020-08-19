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الأربعاء 19 أغسطس 2020 الموافق 29 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

محمد عبدالقادر: كتاب «طبطبة» يضم قصصًا واقعية

الأربعاء 19/أغسطس/2020 - 10:58 م
محمد عبدالقادر
محمد عبدالقادر
نعمات مدحت
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قال الكاتب واليوتيوبر محمد عبدالقادر، الشهير بـ"الباشمذيع"، إن كتاب "طبطبة" يضم قصصا إنسانية واقعية حدثت معه بالفعل، إضافة إلى مواقف حياتية لزملائه وأصدقائه.

وأضاف خلال ندوة لمناقشة كتاب "طبطبة" في ملتقى ساقية الصاوي للكتاب في دورته العاشرة: "الفيديوهات التي أقوم بتصويرها هي مواقف حدثت من مواقع الحياة"، لافتا إلى أنه لن ينشر أي محتوي إلا إذا كان مقتنعا به تماما ويناقش مشكلات اجتماعية في المجتمع.

وأشار إلى أن هناك فيديوهات أثرت في الناس بشكل كبير، ووجدت استحسانا من قبل جمهور السوشيال ميديا، مثل "بنت الأصول" و"جبر الخواطر" فقد حققت نسبة مشاهدة عالية.

وأكد أنه يفضل زواج الصالونات لأنه زواج العقل ويستمر ويدوم أكثر من الزواج الذي سبقته قصة حب فإن عمره أقصر، منوها إلى أنه متمسك بالعادات والتقاليد وأنه لا يفضل الانفتاح بالشكل المبالغ فيه.

واختتمت الندوة بعدة أسئلة من قبل الحضور ناقشت بعض القضايا المطروحة على الساحة مثل اختيار شريك الحياة، وكيفية الحفاظ على الفرائض، ومعاملة الوالدين، أجاب عليها عبدالقادر.

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