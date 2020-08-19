موقع أحوال: رعب فى تركيا بسبب كورونا.. والموجة الثانية أشد فتكًا

أكد موقع "أحوال" التركي، أن تركيا تستعد لإعادة تطبيق التدابير الوبائية بشكل أكثر صرامة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا الأشد فتكًا فى البلاد.وتابع أن وزارة الداخلية ستجري فحصًا لفيروس كورونا على مستوى البلاد، اليوم الأربعاء، بعد ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في جميع أنحاء البلاد، بينما يستعد عدد من المقاطعات لإعادة تطبيق تدابير وبائية أكثر صرامة.وأبلغت الوزارة جميع مكاتب محافظ تركيا، البالغ عددها 81، بأن فرقًا صحية خاصة ستجري عمليات تفتيش على الأماكن العامة والمباني.وأشار إلى أن كورونا تحول لكابوس أصبح يطارد الرئيس رجب طيب أردوغان والحكومة، حيث شهدت تركيا ارتفاعًا في عدد الإصابات في الأسابيع الأخيرة إلى أكثر من 1000 حالة يوميًا.واعلنت وزارة الصحة عن إصابة 1263 شخصًا بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما توفي 20 شخصًا، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى أكثر من 6000 وفاة.وقالت مديرية الصحة الإقليمية في مقاطعة ريزي الشمالية، في بيان أمس: "أصبح الفيروس الآن أقرب إلينا من أي وقت مضى والخطر أكبر"، حيث أعلنت أنها تحظر رقصة الاتصال الوثيق التقليدية المعروفة مثل "هالاي" في الأعراس.وأكد الموقع أن مسار كورونا اتخذ منعطفا هو الأسوأ في تركيا، وساهم في زيادة الضغط على المستشفيات ومسئولي الرعاية الصحية.