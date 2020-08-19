«أمينة».. ضحية التشويه والتعذيب وخدمة البيوت بالجيزة

«أمينة».. طفلة لا يتجاوز عمرها التسعة أعوام كانت ضحية والدتها أولًا، فلم تكن حاضنة وراعية وأمينة عليها، بل دفعتها للعمل عند سيدة وزوجها مارسا ضدها أبشع أنواع التعذيب حتى تسببا في تشويه جسدها وفقدها للبصر في محافظة الجيزة، ثم ألقياها كحمامة مذبوحة أمام منزل والدها في كفر الشيخ.البداية، عندما انفصلت سيدة عن زوجها الفلاح «إبراهيم. ف» عقب عشرة نتج عنها أربعة أطفال، جميعهم قُصر فأعمارهم لا تتعدى العشرة أعوام، وعلى الرغم من أن والد الأطفال كان يرسل لهم نفقتهم الشهرية بصورة دورية إلا أنها لم تكتفِ بأمواله وسعت لتخديم طفلتها ذات التسعة أعوام.وبالفعل عملت الطفلة كخادمة عند «كمال الدين. م»، 40 عامًا، ضابط شرطة مفصول، يقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته «ماريا» اللذين ابتكرا في وسائل تعذيبها وحرقها وقص شعرها، وانتهى بهما المطاف بإرسالها مشوهة إلى والدها الذي لم يكن على علم بأنها تعمل خادمة عنده في محافظة الجيزة.فوجئ الأب بالضابط يقف أمام منزله ومعه ابنته «أمينة»، وفي حالة إعياء شديد وجسدها به تشوهات وحروق بنسبة 90% وعلى وجهها آثار الضرب وعند أذنها اليمنى واليسرى آثار حرق ومحاولة لقطعهما، وأماكن إطفاء السجائر، كما أنهما قصا شعرها، وترك له الطفلة وتوجه لمنزله.لم يكن من الأب سوى التوجه بها في الحال إلى مستشفى طنطا الجامعي محاولًا إنقاذها، خاصة عقب رفض أطباء مستشفى كفر الشيخ العام استقبالها لخطورة حالتها الصحية، والتي أثبت ذلك من خلال التقارير التي أوضح أنها تعاني من حروق بنسبة 70%، وتشوهات بعينها تحتاج للتدخل الجراحي حتى لا تفقد بصرها.وألقت مباحث قسم أول شرطة كفر الشيخ، القبض على ضابط شرطة مفصول؛ لاتهامه وزوجته المغربية بتعذيب طفلة، كانت تعمل في منزلهما، ما أدى إلى إصابتها بحروق وتشوهات بالوجه.تلقى اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من العميد أشرف النويشي، مأمور قسم أول شرطة كفر الشيخ، بتلقيه بلاغًا من «إبراهيم.ف.ع»، 47 سنة - فلاح يتهم فيه «كمال الدين. م»، 40 عامًا، ضابط شرطة مفصول، يقيم بمحافظة الجيزة، وزوجته «ماريا» بتعذيب ابنته «أمنية» 9 سنوات.ألقي القبض على الضابط المفصول، واقتياده إلى قسم أول شرطة كفرالشيخ، بينما فرت زوجته هاربة.وحرر بذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وبمواجهة المتهم أنكر ارتكابه الواقعة، فيما جرى احتجاز والد الطفلة على ذمة التحقيقات.