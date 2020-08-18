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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

وزير النقل: 97% تخفيضات على اشتراكات المترو للطلاب

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 11:59 م
الفريق كامل الوزير
الفريق كامل الوزير
رباب الأهواني
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قال الفريق كامل الوزير وزير النقل، إن هناك خصم على نسبة الإشتراك في خطوط المترو لأصحاب الإعاقات يصل إلى ما بين 38 إلى 48%، مشيرا إلى أن سعر تذكرة المترو لـ9 محطات يبلغ 5 جنيهات، و16 محطة 7 جنيهات، وأكثر من 16 محطة 10 جنيهات، خاصة مع فتح المحطات الجديدة من الخط الثالث أمام الركاب وهي محطات " النزهة - هشام بركات - قباء - عمر بن الخطاب - الهايكستب - عدلي منصور.

وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن عبر فضائية الحدث اليوم أن هناك تخفيض لـ مصابي العمليات الحربية يصل لنحو 73% في حين سيصل تخفيض الصحفيين ما بين 54% إلى 59%.

وأشار الوزير إلى أنه سيكون هناك تخفيض كبير أيضا للطلبة يصل إلى نحو 97%.

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