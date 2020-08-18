رئيس برلمانية «مستقبل وطن» يطالب بطرد قطر من الجامعة العربية

طالب النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الجامعة العربية بالعمل على اتخاذ موقف جاد من قطر وطردها من الجامعة نظير دورها المشبوه في ليبيا، وتعاونها مع أردوغان في تفتيت ليبيا وفي نقل عتاة الإرهابيين إليها وآلاف المرتزقة وتحويلها إلى دولة فاشلة.ونوه ناصر، بزيارة وزيرى الدفاع التركي، خلوصي آكار، وزيارة وزير الدفاع القطري خالد العطية، إلى ليبيا، ولقائهما قادة الميليشيات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي.وشدد ناصر، في بيان له، اليوم، إلى وجود مؤامرة قطرية– تركية على ليبيا وعلى الحدود المصرية، فهناك أعمال إرهابية وتخريبية ودموية تتم في ليبيا ويقودها تنظيم الحمدين الإرهابي وأردوغان، لافتا إلى الثقة المصرية والعربية في قدرة الجيش المصري العظيم على سحق هذه المؤامرة تحت قيادة الرئيس السيسي، في حال ارتكابها الخطأ الأعظم وعبور خط سرت- الجفرة.