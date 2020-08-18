رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

رئيس برلمانية «مستقبل وطن» يطالب بطرد قطر من الجامعة العربية

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 10:37 م
النائب عاطف ناصر
النائب عاطف ناصر
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
طالب النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الجامعة العربية بالعمل على اتخاذ موقف جاد من قطر وطردها من الجامعة نظير دورها المشبوه في ليبيا، وتعاونها مع أردوغان في تفتيت ليبيا وفي نقل عتاة الإرهابيين إليها وآلاف المرتزقة وتحويلها إلى دولة فاشلة.

ونوه ناصر، بزيارة وزيرى الدفاع التركي، خلوصي آكار، وزيارة وزير الدفاع القطري خالد العطية، إلى ليبيا، ولقائهما قادة الميليشيات وعناصر تنظيم الإخوان الإرهابي.

وشدد ناصر، في بيان له، اليوم، إلى وجود مؤامرة قطرية– تركية على ليبيا وعلى الحدود المصرية، فهناك أعمال إرهابية وتخريبية ودموية تتم في ليبيا ويقودها تنظيم الحمدين الإرهابي وأردوغان، لافتا إلى الثقة المصرية والعربية في قدرة الجيش المصري العظيم على سحق هذه المؤامرة تحت قيادة الرئيس السيسي، في حال ارتكابها الخطأ الأعظم وعبور خط سرت- الجفرة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المؤبد لـ8 بينهم نائب «مرشد الإخوان» فى «خلية الشراينة»

عمرو دياب يتعاقد على مسلسل جديد مع «نتفليكس»

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

الصور

image description

قاعة مجلس الشيوخ

image description

أحدث ظهور لشيرين عبدالوهاب وزوجها بعد شائعة طلاقهما (صورة)

image description

الحصيوي يتابع «تدبيش» جسور برك سيوة (صور)

image description

مباراة الأهلي وأسوان

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

الأكثر قراءة

أبرزها مصير سناتر الدروس الخصوصية.. قرارات تعلنها «التعليم» أول سبتمبر

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

9 سبتمبر.. استئناف رحلات الخطوط الهولندية للقاهرة بعد توقف عامين

قبل تنسيق المرحلة الأولى للثانوية العامة 2020.. اعرف مؤشرات تنسيق الكليات

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«هقطع رقبتك».. سر هجوم الأهالي على عبدالفتاح القصري بالسكاكين

أسرار في حياة رغدة.. أحبت أحمد زكي وعلاقتها بصدام حسين ظلت لغزا

«التلفزيون بيفوّل عليا».. كيف تسبب «الشعراوي» في إذاعة خبر وفاة فريد شوقي بالخطأ

«علمني ما اتنازلش عن الفن».. اعترافات سعاد حسني عن صلاح جاهين

نجم الساعة

الخميس.. آخر موعد لتظلمات الثانوية العامة

منوعات

«أوراكل» تتفاوض على تطبيق «تيك توك» بالولايات المتحدة

فيكتوريا بيكهام تخطف الأنظار بإطلالتها الأخيرة في اليونان

دراسة: الدول التى تديرها النساء تصرفت بشكل أفضل مع جائحة كورونا

تردد قناة أون تايم سبورت على نايل سات ON Time Sports live

مقالات الرأي
منى رجب
ملاحظات حول نظام الرقمنة
د.مينا بديع عبدالملك
«الإسكيم» الرهبانى
ثروت الخرباوي
العريان.. الرجل الذى مات مرتين
ماجد حبته
براءة 3 أشباح.. وميت لم يمت!
المزيد

الثقافة

رضا أحمد: أحب القصيدة الذكية المعبرة عن هموم الإنسان العادي (حوار)

منمنمات فيروز سمير تشارك بقاعة مونتيز بإيطاليا

«بيت الفنون» يواصل برنامجه الصيفى على مسرح محمد عبدالوهاب

إيناس عبدالخالق تتولى الإشراف الفنى على أمانة مجلس أكاديمية الفنون