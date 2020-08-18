«بيت الفنون» يواصل برنامجه الصيفى على مسرح محمد عبدالوهاب

يشهد مسرح محمد عبد الوهاب بالإسكندرية، حاليا نشاطا كبيرا لفرق البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، من خلال فرقة تحت ١٨، والسيرك القومى.وقال المخرج عادل عبده، رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، إن مسرح محمد عبد الوهاب، يعد من الصروح الفنية بالوزارة التى يحرص أفراد المجتمع السكندرى والمصيفين، قضاء سهراتهم الصيفية به لتأكدهم بمشاهدة فن محترم وجيد يناسب كل أفراد الأسرة بمختلف أعمارها.يتضمن برنامج مسرح محمد عبد الوهاب، العرض المسرحي "أليس فى بلاد العجائب" إنتاج فرقة تحت ١٨ برئاسة المخرج عبد المنعم محمد، وفقرات من السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، تحت إشراف الفنان مصطفى محسن، مدير عام المسرح.ويستمتع جمهور المسرح فى تمام الساعة التاسعة مساء ولمدة ساعة ونصف، مع باقة متنوعة من فنون السيرك، يقدمها نجوم شعبة سيرك الجيزة برئاسة الفنان محمد النوبى منها "الكراسي، الكرابيك، التوازن على زجاجات، المكعب، المطبخ الصينى، لايت مان، الساحر، استعراض الثعابين".وعقب ذلك يعيش الجمهور لمدة ساعتين مع العرض المسرحي "أليس في بلاد العجائب"، للكاتب الإنجليزي لويس كارول، وهي تحكي عن فتاة تدعى "أليس" تسقط من خلال جحر أرنب إلى عالم خيالى تسكنها مخلوقات غريبة، البطولة للفنانين "مروة عبد المنعم، الفنان ضياء شفيق" بالإشتراك مع كوكبة من نجوم فرقة تحت ١٨، أشعار عادل سلامة، ألحان جون خليل، موسيقى مارك اسكندر، استعراضات ضياء شفيق، ديكور حازم شبل، إضاءة أبوبكر الشريف، ملابس نعيمة عجمي، ماسكات د.محمد سعد، تأليف وإخراج الفنان محسن رزق.يأتي ذلك مع التزام البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية باتباع وتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، والالتزام بنسبة ٢٥% من القوة الاستيعابية لدور العرض.