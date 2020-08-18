ياسمين صبري تستعرض رشاقتها داخل الجيم (فيديو)

شاركت الفنانة ياسمين صبري، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع تبادل الصور والفيدوهات "إنستجرام"، بفيديو جديد لها خلال ممارستها للتمارين الرياضية داخل الجيم.واعتادت ياسمين صبري، على نشر فيديوهات خلال ممارستها للرياضة من داخل الجيم، ولم تختلف عادتها كذلك حتى بعد زواجها من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.يذكر أن ياسمين صبري، شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة تانية"، وشارك في العمل نخبة كبيرة من نجوم الفن منهم أحمد مجدي، دياب، أيتن عامر، هبة مجدي، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.وتدور أحداث المسلسل في إطار رومانسي اجتماعي حول كيفية استغلال الإنسان الفرصة الثانية.مسلسل "فرصة تانية" من إخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإنتاج تامر مرسي.