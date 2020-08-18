ريهام أيمن تتألق فى أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة ريهام أيمن جمهورها ومتابعيها، عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بصورة جديدة لها.وظهرت ريهام داخل سيارتها بإطلالة كاجوال أنيقة، حيث ارتدت شورت جينز، ونسقت معه بلوزة صفراء اللون، كما اعتمدت نظارة شمسية زادت من جمال إطلالتها.وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها.وكان آخر مشاركات ريهام أيمن الفنية بطولة مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام وزوجها شريف رمزي والفنان أحمد فلوكس ورشا مهدي.يذكر أن ريهام أيمن، تزوجت من زميلها شريف رمزي في 15 مايو 2015، وكان آخر أعمالها مسلسل "العراف" مع الزعيم عادل إمام عام 2013.