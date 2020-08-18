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الثلاثاء 18 أغسطس 2020 الموافق 28 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوتين وماكرون يبحثان الوضع في بيلاروسيا

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 03:04 م
بوتين وماكرون
بوتين وماكرون
وكالات
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قال الكرملين، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس فلاديمير بوتين، تحدث مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف، أن الرئيسين الروسي والفرنسي، بحثا الوضع في بيلاروسيا.

وخلال الحديث مع ماكرون، أكد الرئيس بوتين،  عدم جواز التدخل في الشئون الداخلية لبيلاروسيا.

وتأتي هذه المكالمة بعد اتصال أجراه بوتين وميركل بمبادرة من الأخيرة تمحور حول الأوضاع في بيلاروسيا.

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