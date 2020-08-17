نادية عمارة توضح حكم النسيان في الصلاة (فيديو)

ردت الداعية الإسلامية، الدكتورة نادية عمارة، على سؤال إحدى متابعتها على حكم النسيان في الصلاة، وما يجب على الناسي أن يقوم به.وقالت، خلال حلقة برنامج «قلوب عامرة» المذاع عبر فضائية «on e»: «النسيان عارض يأتي من وقت لآخر، وأنها دائمًا تبني على الأقل، وعلى الناسي أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم».واستدلت بحديث الرسول عليه السلام: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.