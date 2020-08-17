رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نادية عمارة توضح حكم النسيان في الصلاة (فيديو)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:31 م
نادية عمارة
نادية عمارة
سناء إسماعيل
طباعة
ردت الداعية الإسلامية، الدكتورة نادية عمارة، على سؤال إحدى متابعتها على حكم النسيان في الصلاة، وما يجب على الناسي أن يقوم به.

وقالت، خلال حلقة برنامج «قلوب عامرة» المذاع عبر فضائية «on e»: «النسيان عارض يأتي من وقت لآخر، وأنها دائمًا تبني على الأقل، وعلى الناسي أن يسجد سجدتين قبل أن يسلم».

واستدلت بحديث الرسول عليه السلام: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإبراشى يكشف مفاجأة مرتضى منصور لبائع التين الشوكى

رسميا.. مجلس النواب يوافق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

ضبط «طالب مزيف» في كلية الشرطة.. «بيخدم صاحبه باختبار اللياقة»

خاص| أول تعليق من إكرامي الشحات على طرد نجله من الأهلي

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

«التموين» توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

تكليف رئاسي لـ«بدء عصر جديد من العمل الحكومي»

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

«الناس والنيل».. حكاية الفيلم المزدوج ليوسف شاهين

خلاف والده مع السادات.. الأزمة الأكبر في حياة عزت أبوعوف

صانعة النجوم.. آسيا داغر رهنت منزلها وسيارتها لإنتاج «الناصر صلاح الدين»

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

نجم الساعة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن محطة مترو عدلى منصور

منوعات

نسرين فؤاد تكتب: "مبروك الدماغ حامل"

الشيخوخة المبكرة.. مَنْ الأكثر عرضة للإصابة بمرض العصر؟

خبير: يجب إبراز دور الأفراد بعد انحسار كورونا للحفاظ على البيئة

كم تستمر حصانة الأجسام المضادة للناجين من كورونا؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
دايرة الهوا
لواء.حمدى البطران
تجربة سياسية
القس. رفعت فكرى
الله والإنسان والمسئولية المشتركة
لواء. محسن الفحام
الإمارات وسلام الشجعان
المزيد

الثقافة

ميسرة صلاح الدين: عودة المسرح تشبه البعث.. والفن تعبير عن الحياة (حوار)

بملتقى الصاوى للكتاب.. مريم أحمد على: لم أتوقع نجاح «البعض لا يرحل أبدًا»

بدء احتفالية «الأعلى للثقافة» بمئوية على الراعي

«جنوبيان» تحيي حفلًا غنائيًّا في ساقية الصاوي