مصطفى شوقي: تدربت على الوقوف أمام الكاميرات وأفكر في التمثيل

حقق المطرب مصطفى شوقي، خلال الأشهر الماضية، نجاحا كبيرا بأغنياته التي طرحها على طريقة الفيديو كليب، وتقبل الجمهور شخصيته أمام الكاميرا بشكل كبير.وقال مصطفى شوقي، في تصريحات لـ«الدستور»، إنه تدرب كثيرا على التعامل مع الكاميرا والتحكم في تعبيرات وجهه وانفعالاته، تحت قيادة المنتج والمخرج الكبير نصر محروس، الذي أخرج وأنتج آخر أغنياته خلال الفترة الماضية.وأضاف «شوقي»، أنه يفكر في الاتجاه إلى التمثيل خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا على التدريب أكثر على التمثيل، والوقوف أمام الكاميرا كي يكون جاهزا في حال وجود مشروع تليفزيوني أو سينمائي.