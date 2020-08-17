رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

الملكة رانيا... أناقة رغما عن أنف كورونا (صور)

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:04 م
الملكة رانيا
الملكة رانيا
غادة موسى
طباعة
عرفت الملكة رانيا بخزانة ملابسها التي لا تشوبها شائبة، لكنها أيضا تهتم بأمانها الشخصي عندما يتعلق الأمر باختيار الاكسسوارات، حيث ارتدت قناع الوجه الواقي n95 في زيارة إلى مستشفى البشير العام بعمان.

وقامت بإقران القناع المناسب للوجه مع بلوزة من الحرير باللون الأزرق الداكن، تتناسب مع بنطلون كولوت وأحذية من تصميم مالون سولييه لهذه المناسبة، حيث زارت العائلة المالكة مستشفى الطوارئ الجديد التابع للمركز الصحي.

ويحتوي المستشفى على مهبط للطائرات للقادمين في حالات الطوارئ الطبية، ويتألف الجناح من حوالي 160 سريرًا، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، بالإضافة إلى غرف عمليات ووحدة عناية مركزة.

وعلقت الملكة رانيا على صورة لزيارتها نشرتها على موقع إنستجرام "مع جلالة الملك اليوم في افتتاح أقسام الطوارئ والأورام الجديدة في مستشفى البشير"، حيث ظهرت فى مقطع فيديو وهي تتجول بشموخ وثقة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي ترتدي فيها الملكة رانيا قناعًا للوجه أثناء زيارة رسمية، ففي الشهر الماضي ارتدت الملك كمامة طبية أثناء تجوالها في قرية أم قيس في شمال الأردن.

وانضمت ابنتها الكبرى الأميرة إيمان أثناء الزيارة، وهي أم لأربعة أطفال، إلى بيت البركة، وهو فندق فاخر شاركوا فيه عددا من التجارب التقليدية، مثل نسج السلال، وتطريز الأوشحة الأردنية، حيث تهدف الجلسات التي يقدمها الفندق إلى تعليم الضيوف المزيد عن تراث الدولة.
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل مواد غذائية ومستلزمات طبية إلى لبنان

بشرى من «الأرصاد» بشأن طقس الأسبوع المقبل

الصور

image description

بظل جناحيك أحتمي: «عذراء مسطرد» يستقبل زوّاره

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

الأكثر قراءة

«التموين» توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

رسميا.. مجلس النواب يوافق على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

خلاف والده مع السادات.. الأزمة الأكبر في حياة عزت أبوعوف

«ماما هتعجبها أفلامي المهم الجمهور».. اعتراف نادر لـ يوسف شاهين بأن أعماله معقدة

هكذا دعم السادات نادية الجندي سرًا.. فردت جميله بطريقة غريبة في عدة أفلام

حاول الناصريون اغتياله ومبارك تدخل لوقفها.. قصة مقالات أنيس منصور ضد عبدالناصر

نجم الساعة

الأكبر فى الشرق الأوسط.. 10 معلومات عن محطة مترو عدلى منصور

منوعات

نسرين فؤاد تكتب: "مبروك الدماغ حامل"

الشيخوخة المبكرة.. مَنْ الأكثر عرضة للإصابة بمرض العصر؟

خبير: يجب إبراز دور الأفراد بعد انحسار كورونا للحفاظ على البيئة

كم تستمر حصانة الأجسام المضادة للناجين من كورونا؟

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «2»
د. منى حلمى
«إنه الدم».. رواية نوال السعداوى من وحى ثورة يناير 2011
ماجد حبته
حمقى فى دار الحكمة!
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
المزيد

الثقافة

بدء احتفالية «الأعلى للثقافة» بمئوية على الراعي

«جنوبيان» تحيي حفلًا غنائيًّا في ساقية الصاوي

لماذا وقع الاختيار على جزيرة الزمالك كـ باكورة لـ«ذاكرة المدينة»؟

عشماوي: 21 دار نشر مشاركة بملتقى الساقية السنوي للكتاب