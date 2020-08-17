الملكة رانيا... أناقة رغما عن أنف كورونا (صور)

عرفت الملكة رانيا بخزانة ملابسها التي لا تشوبها شائبة، لكنها أيضا تهتم بأمانها الشخصي عندما يتعلق الأمر باختيار الاكسسوارات، حيث ارتدت قناع الوجه الواقي n95 في زيارة إلى مستشفى البشير العام بعمان.وقامت بإقران القناع المناسب للوجه مع بلوزة من الحرير باللون الأزرق الداكن، تتناسب مع بنطلون كولوت وأحذية من تصميم مالون سولييه لهذه المناسبة، حيث زارت العائلة المالكة مستشفى الطوارئ الجديد التابع للمركز الصحي.ويحتوي المستشفى على مهبط للطائرات للقادمين في حالات الطوارئ الطبية، ويتألف الجناح من حوالي 160 سريرًا، بحسب وكالة الأنباء الأردنية، بالإضافة إلى غرف عمليات ووحدة عناية مركزة.وعلقت الملكة رانيا على صورة لزيارتها نشرتها على موقع إنستجرام "مع جلالة الملك اليوم في افتتاح أقسام الطوارئ والأورام الجديدة في مستشفى البشير"، حيث ظهرت فى مقطع فيديو وهي تتجول بشموخ وثقة.ليست هذه هي المرة الأولى التي ترتدي فيها الملكة رانيا قناعًا للوجه أثناء زيارة رسمية، ففي الشهر الماضي ارتدت الملك كمامة طبية أثناء تجوالها في قرية أم قيس في شمال الأردن.وانضمت ابنتها الكبرى الأميرة إيمان أثناء الزيارة، وهي أم لأربعة أطفال، إلى بيت البركة، وهو فندق فاخر شاركوا فيه عددا من التجارب التقليدية، مثل نسج السلال، وتطريز الأوشحة الأردنية، حيث تهدف الجلسات التي يقدمها الفندق إلى تعليم الضيوف المزيد عن تراث الدولة.