رئيس «النزهة»: المحطة مجهزة بـ12 سلما كهربائيا و3 مصاعد (فيديو)

قال إبراهيم العجوز، رئيس محطة النزهة، إن المحطة مجهزة بالكامل من خلال 12 سلما كهربائيا و3 مصاعد كهربائية، وأجهزة التكييف تعمل جميعها، مؤكدًا أنهم يعملون على تقديم خدمة جيدة للجمهور.وأضاف إبراهيم العجوز، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين: "نتمنى من الركاب الالتزام بالاحتياطات اللازمة وخاصة في ظل استمرار أزمة كورونا، وذلك بارتداء الكمامات والحد من الزحام، واتباع التعليمات".وأشار إلى أن المشروع شامل ومفيد للمواطنين، ونتمنى فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ووزير النقل كامل الوزير، أن يكون هناك أبعد وأحسن من ذلك، لافتًا إلى أن نهاية الخط في محطة النزهة تربطها محطة عدلي منصور لكن يمكن الركوب إلى مرج حلوان وشبرا الخيمة من خلال محطة الارتباط وهي العتبة.