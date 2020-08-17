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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لبحث الفرص.. محافظ الوادي الجديد يلتقي رئيس هيئة الاستثمار

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:11 م
محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد
محمد مهدي
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استقبل اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، واللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد والوفد المرافق لهم، وذلك خلال زيارتهم للمحافظة لبحث الفرص الاستثمارية المتاحة ومتابعة عدد من المشروعات المقامة.

حيث اجتمع معهم واستعرض أهم المقومات والإمكانيات المتاحة التي تزخر بها المحافظة، والتي من شأنها المساهمة فى إنجاح المشروعات المختلفة، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، والسيد محمد أنيس سكرتير عام المحافظة.

وأكد الزملوط أن المحافظة قدمت تيسيرات غير مسبوقة للشركات الاستثمارية المحلية والأجنبية لتوفير مناخ مناسب للمستثمرين وتذليل كافة العقبات أمامهم، وذلك لتعزيز جهود الدولة واهتمامها الكبير بتنمية المحافظة من خلال تنفيذ مشروعات بنية أساسية عملاقة تساهم في دفع سبل التنمية ودعم حركة الاستثمار بمختلف أشكاله.

ومن جانبه استعرض عبدالوهاب نجاحات لجنة فض المنازعات، مشيرا إلى أهمية دور المحافظة في تنفيذ قرارات اللجنة التي أثبتت أثرها الفعال في مواجهة تحديات الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة توفر فرص عمل لأبناء المحافظة، مؤكدا استمرار دعم الهيئة لمحافظة الوادي الجديد، التي تعد من المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمار بجميع قطاعاته التنموية والاستثمارية، موضحا ضرورة تعزيز الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمحافظة، واستغلالها الاستغلال الأمثل بما يتفق مع خطة الدولة في التنمية.

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