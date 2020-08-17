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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط تاجر عملة بـ2 مليون جنيه فى دمياط

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:55 م
حبس
حبس
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بدمياط لقيامه بالاتجار غير الشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بتعاملات بلغت 2 مليون جنيه.

وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بشرق الدلتا قيام مالك مكتب تصدير بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بمحافظة دمياط بسعر أقل من سعر الصرف ثم يقوم باستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري من البنوك المختلفة، فضلًا عن توفير العملة الأجنبية من الدولار الأمريكي لراغبي الحصول عليها خارج نطاق السوق المصرفية مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بنشاطه غير المشروع، كما تبين أن حجم تعاملاته من العملات الأجنبية خلال عامين طبقًا للفحص المستندي يعادل حوالي 2 مليون جنيه مصري، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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