سيرين عبدالنور توجه رسالة غامضة لمتابعيها

وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، رسالة غامضة لمتابعيها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".وقالت سيرسن عبدالنور: "‏يومًا ما ستأتي رياح الحقيقة لتعصف رماد الكذب الذي يغطي وجوههم.. ‎#سيرين_عبدالنور"، وتفاعل معها العديد من متابعيها.يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث، والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان​"، وبطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.