سيرين عبدالنور توجه رسالة غامضة لمتابعيها
الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:29 م
ياسمين عباسطباعة
وجهت الفنانة اللبنانية سيرين عبدالنور، رسالة غامضة لمتابعيها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر".
وقالت سيرسن عبدالنور: "يومًا ما ستأتي رياح الحقيقة لتعصف رماد الكذب الذي يغطي وجوههم.. #سيرين_عبدالنور"، وتفاعل معها العديد من متابعيها.
يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث، والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.
وقالت سيرسن عبدالنور: "يومًا ما ستأتي رياح الحقيقة لتعصف رماد الكذب الذي يغطي وجوههم.. #سيرين_عبدالنور"، وتفاعل معها العديد من متابعيها.
يذكر أن آخر أعمال سيرين كان مسلسل "الهيبة" في جزئه الثالث، والذي عرض في شهر رمضان 2019 من إنتاج شركة "صباح إخوان"، وبطولة تيم حسن ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين.