حكومة بيلاروس تقدم استقالتها للرئيس لوكاشينكو

تخلت حكومة بيلاروس عن صلاحياتها، وقدمت استقالتها لرئيس الجمهورية ألكسندر لوكاشينكو، وذلك وفقا للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 15 أغسطس.ووفقا لنص المرسوم، تم توجيه رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ورؤساء اللجان الحكومية "بممارسة أعمالهم حتى يشكل رئيس الجمهورية، مجلس الوزراء الجديد من خلال إصدار الوثائق القانونية بشأن التعيين في هذه المناصب".وخلال الاجتماع الذي عقد في مينسك في 15 أغسطس، أشار الرئيس لوكاشينكو إلى أنه تم بشكل أساسي، انتقاء الحكومة الجديدة.وقال أيضا إنه تحدث مع رئيس الوزراء رومان جولوفتشينكو، وأضاف أن الحكومة ستواصل القيام بعملها حتى يتم تشكيل حكومة جديدة.جرت الانتخابات الرئاسية في بيلاروس في 9 أغسطس، ووفقا للبيانات النهائية للجنة الانتخابات المركزية، فاز ألكسندر لوكاشينكو، بنسبة 80.1٪. واحتلت سفيتلانا تيخانوفسكايا المركز الثاني بنسبة 10.12٪، ولكنها لم تعترف بنتائج الانتخابات، وبعد نشر النتائج، بدأت الاحتجاجات الجماهيرية في مدن بيلاروس، والتي تصاعدت إلى اشتباكات مع الشرطة وتستمر المسيرات منذ عدة أيام.