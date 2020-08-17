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الإثنين 17 أغسطس 2020 الموافق 27 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إعادة فتح المدارس في اليابان بعد عطلة قصيرة وسط جائحة كورونا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:30 ص
المدارس في اليابان
المدارس في اليابان
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أعادت اليابان فتح العديد من المدارس في جميع أنحاء البلاد اليوم الاثنين بعد عطلة صيفية قررت السلطات اختصارها للسماح للطلاب بتعويض ما فاتهم من فصول بسبب الإغلاق المبكر للمدراس، وذلك في إطار محاولات الحكومة للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن هذه العطلة هي أقصر استراحة تقررها السلطات البلدية وكانت تسعة أيام فقط، إذ عادة ما يأخذ الطلاب اليابانيون أكثر من شهر إجازة الصيف، موضحة أن السلطات اليابانية طلبت من المدارس اتخاذ خطوات لتقليل مخاطر الإنهاك الحراري ومنع الإصابة بفيروس كورونا، وذلك على خلفية ارتفاع درجات الحرارة بسرعة خلال الأيام الأخيرة، حيث وصلت درجات الحرارة إلى 35 درجة مئوية أو أكثر في العديد من الأماكن.

وأشارت إلى أن الطلاب بدأوا بالوصول إلى مدرسة ابتدائية في يوكوهاما بالقرب من العاصمة طوكيو حوالي الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي لليابان وهم يرتدون الكمامات، بعد أن قررت السلطات تقصير عطلتهم الصيفية بمقدار النصف تقريبًا، موضحة أن النوافذ في الفصول الدراسية تُركت مفتوحة للتهوية مع الإبقاء على تشغيل التكييف أيضًا، حيث تم إخبار التلاميذ بإمكانية خلع الكمامات طالما التزموا بالتباعد الاجتماعي، وذلك لمنع الإرهاق الحراري.

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