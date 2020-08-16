عصام شلتوت عن رحيل رمضان صبحي عن الأهلي: صعب الموقف على نفسه
الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:23 م
أحلام عبدالرحمنطباعة
علق الناقد الرياضي عصام شلتوت، على انتقال لاعب الأهلي رمضان صبحي إلى بيراميدز، قائلًا: "الكلام فيه لا يؤخر ولا يقدم، بكل آسف الاحتراف عندنا ملوش راس من قدمين".
وأضاف شلتوت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "كل يوم" المُذاع عبر فضائية "on": "كان يقول أنا اخترت أروح ناد آخر، ويشكر النادي الأهلي، لكنه صعب الموقف على الناس وعلى نفسه كلاعب محترف".
وأردف شلتوت: "إدارة الأهلي ناجحة في إدارة ملف اللاعبين بنسبة 70%"، مشيرًا إلى أن هناك ما يجب التركيز عليه بطريقة أكثر احترافية.
وأضاف شلتوت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "كل يوم" المُذاع عبر فضائية "on": "كان يقول أنا اخترت أروح ناد آخر، ويشكر النادي الأهلي، لكنه صعب الموقف على الناس وعلى نفسه كلاعب محترف".
وأردف شلتوت: "إدارة الأهلي ناجحة في إدارة ملف اللاعبين بنسبة 70%"، مشيرًا إلى أن هناك ما يجب التركيز عليه بطريقة أكثر احترافية.