رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

عصام شلتوت عن رحيل رمضان صبحي عن الأهلي: صعب الموقف على نفسه

الأحد 16/أغسطس/2020 - 11:23 م
عصام شلتوت
عصام شلتوت
أحلام عبدالرحمن
طباعة
علق الناقد الرياضي عصام شلتوت، على انتقال لاعب الأهلي رمضان صبحي إلى بيراميدز، قائلًا: "الكلام فيه لا يؤخر ولا يقدم، بكل آسف الاحتراف عندنا ملوش راس من قدمين".

وأضاف شلتوت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "كل يوم" المُذاع عبر فضائية "on": "كان يقول أنا اخترت أروح ناد آخر، ويشكر النادي الأهلي، لكنه صعب الموقف على الناس وعلى نفسه كلاعب محترف".

وأردف شلتوت: "إدارة الأهلي ناجحة في إدارة ملف اللاعبين بنسبة 70%"، مشيرًا إلى أن هناك ما يجب التركيز عليه بطريقة أكثر احترافية.

موضوعات متعلقة

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

خاص| أول تعليق من إكرامي الشحات على طرد نجله من الأهلي

الأهلي يعلن الاستغناء عن شريف إكرامي

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

الصور

image description

محطة مترو «هشام بركات» في الخط الثالث

image description

محطة مترو «عدلى منصور» فى الخط الثالث

image description

محطة مترو «الهايكستب» بالخط الثالث

image description

محطة مترو «النزهة» في الخط الثالث للمترو

image description

محطة مترو «عمر بن الخطاب»

الأكثر قراءة

«التموين»: توقف منظومة نقاط الخبز وصرف السلع 9 ساعات الثلاثاء

خاص| أول تعليق من إكرامي الشحات على طرد نجله من الأهلي

إصابة 16 ضابطًا ومجندًا بالإسماعيلية فى حادث بنفق قناة السويس

يغتصب طفلًا ويقتله ويلقى جثته فى الحمام بالفيوم

إنفوجراف

image description

6 شروط لزيارة نزلاء السجون (إنفوجراف)

image description

«سيدة الجنة».. قصة الشيخة سميعة أقدم محفظة قرآن بمصر (إنفوجراف)

image description

كواليس حل لغز مقتل سودانية فى العجوزة (إنفوجراف)

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

أيام زمان

حاول الناصريون اغتياله ومبارك تدخل لوقفها.. قصة مقالات أنيس منصور ضد عبدالناصر

«مشاهدي الساخنة مع الزعيم عادية وسأكررها».. اعترافات شيرين عن أفلامها مع عادل إمام

«كنت أصغر منتجة سينمائية فى العالم».. لماذا اعتزلت الطفلة «فيروز» الفن؟

«أعتز بكرشه وعانى من الجوع».. اعترافات كمال الشناوى عن أنور وجدى

نجم الساعة

جنات بعد طرح ألبومها الجديد «أنا فى انتظارك»: «إحنا مش فى زمن السنجل»

منوعات

روبوت لاستكشاف عيوب خطوط الأنابيب الصلب.. مشروع تخرج لطلاب بـ«هندسة حلوان»

تفاصيل موعد فتح الطيران الدولى السعودى 2020.. والجوازات السعودية توضح الأمر

«البلكونة مش للكراكيب».. شيرين حوّلت شرفتها إلى لوحة فنية (فيديو)

بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي.. كريم توفر لعملائها فرصة للتبرع ومساعدة سكان بيروت

مقالات الرأي
عمرو خالد
«الودود».. حنان يذيب الجمود والقسوة فى حياتك «2»
د. منى حلمى
«إنه الدم».. رواية نوال السعداوى من وحى ثورة يناير 2011
ماجد حبته
حمقى فى دار الحكمة!
د.أحمد الخميسى
ضد «كورونا» وليس معها
المزيد

الثقافة

ماركيز ومرسيدس بارشا.. مسيرة دعم رغم المخاطر

«أسبوع العلوم العربى» ينظم جلسة قراءة قصص للأطفال

مثقفون يهاجمون لائحة «قومي الترجمة»: تُعارض التفاعل مع ثقافات الآخر

محمود نسيم: حلمى سالم كان قيمة متجددة