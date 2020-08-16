عصام شلتوت عن رحيل رمضان صبحي عن الأهلي: صعب الموقف على نفسه

علق الناقد الرياضي عصام شلتوت، على انتقال لاعب الأهلي رمضان صبحي إلى بيراميدز، قائلًا: "الكلام فيه لا يؤخر ولا يقدم، بكل آسف الاحتراف عندنا ملوش راس من قدمين".وأضاف شلتوت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبوبكر في برنامج "كل يوم" المُذاع عبر فضائية "on": "كان يقول أنا اخترت أروح ناد آخر، ويشكر النادي الأهلي، لكنه صعب الموقف على الناس وعلى نفسه كلاعب محترف".وأردف شلتوت: "إدارة الأهلي ناجحة في إدارة ملف اللاعبين بنسبة 70%"، مشيرًا إلى أن هناك ما يجب التركيز عليه بطريقة أكثر احترافية.