الإبراشي: وسائل النقل العام مثل الخبز عند المصريين

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن افتتاح المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، تم بسواعد مصرية، لافتًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد اليوم أنه يعمل على توفير وسائل نقل وطرق تتناسب وحاجة المواطن المصري، وتوفر له كل وسائل الراحة.وأضاف الإبراشي خلال تقديمه برنامج "التاسعة" المُذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء اليوم، أن وسائل النقل جزء أساسي من أجندة الحياة اليومية للمصريين، وجزء أساسي من همومهم خاصة من لا يمتلك سيارة خاصة ويعتمد بشكل أساسي على مترو الأنفاق والسكك الحديدية ووسائل النقل العام، معقبًا: "التنقلات في حياة المصريين مثل الخبز".وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية التي تعد إحدى المحطات المركزية الكبري لربط العاصمة الإدارية الجديدة بجميع مدن ومحافظات الجمهورية.