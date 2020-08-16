العلاقات العاطفية: طريقة حبك من برجك

برج الثور

برج الجوزاء

برج الحمل:

برج السرطان:

برج الاسد:

برج العذراء:

برج الميزان:

برج العقرب:

برج القوس:

برج الجدي:

برج الدلو:

برج الحوت:

يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج خاصة في العلاقات العاطفية، لمعرفة كيفية التعامل مع الطرف الأخر وفقا لبرجه، لذلك تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد لـ«الدستور» صفات كل من الأبراج في العلاقات العاطفية والرومانسية.يسعى برج الثور لجعل الشريك سعيدا لدرجة تصل للتضحية، حيث أنه يكون بحاجة إلى الحياة الجيدة على نفس الدرجة من الأهمية مع حاجته إلى مشاركة هذه الحياة مع شخص مميز، كما يتميز برج الثور بأنه شخص مستقيم وعملي بعيد عن الهراء لكن يحسن التعامل مع الحب.قد لا تكون عاطفة الثور مفهومة من قبل الآخرين وقد تلقى الموسيقى أو أحد أشكال التعبير الحسي غير اللفظي صدى إيجابيًا لدى طبيعة الثور وتحدث انسجامًا لديه، فهو مخلص للأصدقاء وللعائلة ويفضل العلاقات طويلة المدى.طريق الوصول لشخص برج الجوزاء هو العقل حيث أنه يميل للحوار الذكي، وعلى الطرف الأخر أن يكون شخص أقوى وأكثر هدوء من شخص برج الجوزاء وذلك للتمكن من تجاوز الخلافات بين الطرفين، لدى مواليد الجوزاء الرغبة في اتباع طريق التجربة في مختلف أوجه العلاقات الاجتماعية فهم يحبون الوضوح والصبر في العلاقة، يميل ايضا برج الجوزاء للتشرد والتسكع لذلك فالشريكان هنا ربما يكونان عرضة للانفصال والطلاق، فهو يفكر بالتجارب العابرة ولا يفضل التعامل مع المواجهة.عندما يتواجد برج الحمل في علاقة فهو يكون الشخص الدافع والمشجع المسيطر في العلاقة وأحيانًا يبدوا بأنهم يريدون أن يهزموا ويتغلبوا على شركائهم أوانهم لا يحبونهم، فهم من الشخصيات الحماسية محبين للمغامرة فهو يسعى للتجديد وللوصول إلى الحد الأقصى في التجربة.تعتبر العلاقة العاطفة لشخص برج السرطان هي المأمن والأمان ويبحثون عن الأشخاص الأكثر انسجاما معهم فهو يريد شخص متزن يتفهم حوائج السرطان كونه شخص يحب العزلة بين الحين والأخر، فهو لديه حب التملك ولكنه ليس مسيطر، عندما لا يشهر بالأمان يتحول لشخص غيور، فالسرطان برج ورومانسي ويهتم بالجوانب الحسية، وعندما يكون الأمر مع الحبيب فإن للسرطان الثقة بأن الأمور تنجح مع هذا الحبيب.من الأبراج التي لديها عاطفة شديدة يبحث عن حبيب ذكي يقدم له طرقًا جديدة للتعبير عن الحب في علاقة الحبيبين، وفي حال أدرك الأسد أن هذه الطرق ستكون متعة ومرحًا له فسيقبلها لمجرد وجود الراحة والتفاهم فيها، كما أنه متفائل بشكل كبير لدرجة تجعله لا يرى أى مشكله لا يمكن تجاوزها، فهو كريم وصديق رائع.من الصعب إرضاء برج العذراء خاصة وأنه شخص يميل للانتقاد وذلك ما يجعلهم لا يصلون عادة لعلاقات ناجحة في العلاقات الاجتماعية وفي العمل أيضا، فهم لا يجيدون التعبير عن مشاعرهم بعمق مع الأشخاص سوى من هم أهل للثقة، فلابد أن من يريد معرفتهم أن يكون شخص صبور، وعند معرفتهم تجد ان العذراء عاشق جيد ويكرسون حياتهم للأخرين سواء الأصدقاء أو الحبيب.يضع برج الميزان الزواج والبيت في المقام الأول، فالوقت الذي يقضي مع الحبيب والعائلة هو ما يشعرهم بالسعادة الحقيقة، قد يكون الميزان شهوانيًا وتواقًا إلى اكتشاف كل من الجوانب الروحية والمادية لعلاقاته يسعى في علاقاته للأنسجام والمتعة ويفضل أن يكون متبوع ولا تابع، مواليد الميزان متعاونون لديهم رغبة في اختبار وتجريب كافة أنماط العلاقات هو شخص ليست علاقاته مجرد التقاء شخصين وإنما التحام شخصين في الحياة وكأنهما شخص واحد.لدى شخص برج العقرب مشاعر عميقة كما أن حدسه قوي ولديه أجهزة استقبال تلتقط الشربك من النظرة الأولى، لديه رد فعل قوي عندما يحاول الطرف الأخر الغوص في ذاته الخاصة، فهو شخص مهمين ومتسلط في علاقاته الشخصية خاصة عند إدركه أن الطرف الأخر هو الأضعف، لكنه عندما يجد الشخص المناسب فسوف يكون الشريك الأبدي.شخص برج القوس هادي وصبور ولديه رغبه في إسعاد الطرف الأخر كما أنه يفضل الغموض في علاقاته العاطفية، بنسجم مع الشخصيات القوية والمتزنة التي تتفهم حاجاته للاستقلالية، قد يكون اندفاع وصراحة القوس محل سوء فهم من قبل الآخرين قد يهدد التواصل مع أولئك أصحاب الأسلوب المتحفظ في التعامل.أصحاب برج القوس يكرهون الارتباط لكنهم يحبون خوض التجارب فيما يخص كل أشكال العلاقات الاجتماعية فهو جاهز لخوض أى تجربة جديدة وذلك ما يجعل علاقته تدوم لمدى بعيد.مواليد برج الجدي مخلصون في علاقة الزواج يتقدمون بتضحيات كبيرة في العلاقة يسعوالتطوير ذاتهم وشخصيتهم وحياتهم المنزلية، يحاول أن يخفي طبعه الغير رزين تحت الطموح والنجاح الذي يظهره، يحب برج الميزان الوقوف على أرض ثابتة.يسعى أشخاص برج الدلو للحصول على علاقة متكاملة تتمتع بالحرية والصبر والحماس فهم أشخاص ملليئين بالعاطفة والحب ويسعى إلى المحافظة على الرباط مدى الحياة، الانجراف الجنسي لدى الدلو ليس بهذه القوة الجبارة ولكن أحيانًا تكون حاجته للاكتشاف وإيجاد شيء يشجعه ويدفعه إلى الأمام هو الذي يعطي الآخرين الانطباع بأن رغباته لا تقهر.يفضل أشخاص برج الميزان أن يشعون بحاجة الخرين لهم، فهم لديهم مشكلة في رفض الأخرين لهم ويعانون من الشعور بالخوف وقلة الثقة بالنفس، فهو شخص لطيف يقع فريسة دائما للطرف الأخر، وفي العلاقة الجنسية يتحول إلى ما يشبه الإبداع الفني خاصة عندما يتقدم قليلًا في السن أو في الخبرة أو تزداد ثقته بنفسه.