مصرع طفل وسيدة في انهيار عقاري الجمرك بالإسكندرية

لقى طفل وسيدة مصرعهما أسفل أنقاض عقاري الجمرك المنهارين،اليوم، بمحافظة الإسكندرية، وقال مصدر مسئول بحى الجمرك لـ« الدستور» إن العقار رقم 14 بشارع الشيخ البنا المكون من دور أرضي و3 طوابق انهار اليوم، وترتب عليه انهيار العقار المجاور له رقم 16، ما أسفر عن وفاة طفل وسيدة، وإصابة شخص آخر.وأضاف المصدر أن العقار رقم 14 صدر له قرار ترميم عام 1994، وأن العقار الآخر أيضًا كان قد صدر له قرار ترميم أيضًا.وأشار احد شهود العيان لـ« الدستور» أن العقار رقم 14 انهار ظهر اليوم على العقار المجاور له المكون من طابقين والذي أسفر عن حالتيي وفاة ومصابين، حيث كان الطفل مصابا ولكن لقى مصرعه بعد الإنتقال بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.وكانت قد شهدت منطقة بحرى بالإسكندرية، انهيار عقارين ما أسفر عن وقوع إصابات ووفيات، وتم استدعاء 4 سيارات إسعاف و4 سيارات حماية مدنية بمعداتها للبحث عن السكان، وبالمعاينة تبين أن العقار المنهار قديم، مما أدى إلى انهيار العقار المجاور.وكانت مديرية أمن الإسكندرية، قد تلقت إخطارا بانهيار عقارين بمنطقة بحرى مأهولين بالسكان صباح اليوم، وتم الدفع بسيارات الحماية المدنية وتم استخراج المصابين والمتوفين ونقلهم إلى المستشفى.