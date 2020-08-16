5 معلومات عن المرحلة الرابعة بالخط الثالث لمترو الأنفاق

افتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأحد، المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو الأنفاق، ووضع حجر الأساس لمحطة عدلي منصور التبادلية، وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن المحطة والمرحلة الرابعة.1- المحطة تعد إحدى المحطات المركزية الكبرى، لربط العاصمة الإدارية الجديدة بكافة مدن ومحافظات الجمهورية.2- تضم المحطة مجمع نقل متكامل الخدمات ومنطقة تجارية استثمارية على مساحة 15 فدانًا.3- تربط ما بين شبكة خطوط 5 وسائل نقل مختلفة على مستوى الجمهورية، متمثلة في الخط الثالث لمترو الأنفاق، ومسار القطار الكهربائي ومحطة للسكك الحديدية، ومحطة للسوبرجيت، بالإضافة إلى الأتوبيس السريع BRT، والأتوبيس الترددي.4- المرحلة الرابعة تتكون من 6 محطات علوية و7 كبارى رابطة بينهم وهى:- " النزهة – هشام بركات – قباء – عمر بن الخطاب – الهايكستب – عدلي منصور " المسار بطول 7 كم تقريبًا.5- يضم المشروع فى نهايته ورشة المعدات للعمرات الجسيمة، على مساحة 65 فدانا وتعتبر محطة عدلى منصور أكبر محطة في الخط الثالث نظرًا لكونها محطة تبادلية، وتقع في موقع حيوي بجوار الطريق الدائرى وموقف العاشر من رمضان.