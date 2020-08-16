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الأحد 16 أغسطس 2020 الموافق 26 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زعيمة هونج كونج تتخلى عن زمالة جامعة كامبريدج

الأحد 16/أغسطس/2020 - 03:07 ص
كاري لام
كاري لام
وكالات
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أعلنت كاري لام، الرئيسة التنفيذية لهونج كونج، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، تخليها عن درجة فخرية من جامعة كامبريدج في إنجلترا، بعد أن وجه نشطاء وسياسيون بريطانيون انتقادات لقانون الأمن القومي الجديد في المدينة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، نالت "لام"، وهي مواطنة بريطانية سابقة وكانت في وقت ما موظفة حكومية، زمالة فخرية في عام 2017 من قبل كلية ولفسون، وهي كلية أساسية بالجامعة، بعد أن تم اختيارها كرئيسة تنفيذية لهونج كونج من قبل مجموعة صغيرة من الناخبين.

وقالت "لام"، في منشور عبر "فيسبوك"، إن الكلية شعرت أن القانون الجديد "انحرف عن مبادئ الحرية الأكاديمية وحرية التعبير، حيث يعاقب المعلمين الذين ينتقدون الحكومة، ويمنع الطلاب من الغناء وترديد الشعارات".

وقالت "لام" إنها "محبطة" للغاية من موقف الكلية وقالت إن ادعاءاتهم لا أساس لها من الصحة.

يشار إلى أنه تمت إضافة "لام" الأسبوع الماضي إلى قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية، بدعوى "تقويض" استقلالية هونج كونج عن الصين و"التعدي" على حقوق شعب هونج كونج.

وتخلت لام عن جنسيتها البريطانية في عام 2007 لتخدم في حكومة هونج كونج.

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