ترامب: أفكر فى العفو عن إدوارد سنودن صاحب التسريبات المثيرة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه، يفكر في إصدار عفو عن إدوارد سنودن المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومي الأمريكية الذي هزت تسريباته المثيرة أوساط المخابرات الأمريكية في 2013.و حسبما أفادت وكالة أنباء " فرانس برس" قال ترامب للصحفيين في ناديه للجولف في بيدمنستر بولاية نيوجيرزي "سأبدأ في النظر في ذلك" وأشار إلى أن الناس في كل من اليسار واليمين اختلفوا بشأن سنودن.وأضاف " يبدو أنه قرار ليس عليه إجماع".ويشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى لتنشيط حملته الإنتخابية، بعد أن تعرض لانتقادات شديدة بسبب إدارته لأزمة كورونا، ومقتل جورج فلويد الأمريكى من أصول أفريقية الذى لفظ أنفاسه الأخيرة وهو فى قبضة شرطة منيابوليس.