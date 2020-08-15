تعتبر زبدة الفول السوداني من الأطعمة التى تحتوي على فيتامينات ومعادن وألياف ومصدر جيد للبروتين، لذا تعد من الأطعمة الهامة لأصحاب الحميات الغذائية.ووفقًا لما ذكره موقع "healthyandnaturalworld" الطبى، فإن زبدة الفول السوداني ضارة لك لأنها تحتوي على الكثير من السعرات الحرارية والدهون.ما هي زبدة الفول السوداني؟زبدة الفول السوداني مصنوعة من الفول السوداني المطحون، تم إنتاجها لأول مرة في تسعينيات القرن التاسع عشر كغذاء غني بالبروتين سهل الاستهلاك.تحتوي منتجات الفول السوداني، بما في ذلك زبدة الفول السوداني، على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة، بالإضافة إلى بعض الدهون المشبعة.وأظهرت الدراسات أن تناول زبدة الفول السوداني باعتدال يمكن أن يكون مصدرًا جيدًا للسعرات الحرارية الصحية.وترتبط المخاوف الصحية بشأن زبدة الفول السوداني عمومًا بالمكونات المضافة غير الصحية في بعض الأصناف، حيث تحتوي بعض ماركات زبدة الفول السوداني على سكر مضاف أو ملح أو زيت أو إضافات أخرى لتعديل النكهة. ومع ذلك، يمكن لهذه المكونات أن تحول زبدة الفول السوداني إلى طعام سيء بالنسبة لك.هل زبدة الفول السوداني مفيدة أم ضارة؟يعتمد على نوع زبدة الفول السوداني التي تختارها، فأحد الأسباب التي تجعل زبدة الفول السوداني مفيدة لك لأنها تحتوي على دهون صحية وبروتين.ويمكن أن توفر لك كمية صغيرة من زبدة الفول السوداني الكثير من الألياف والفيتامينات والمعادن، حيث ربطت العديد من الدراسات بين استهلاك زبدة الفول السوداني وانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.نظرًا لاحتوائه على الكثير من السعرات الحرارية، فإن تناول الكثير من زبدة الفول السوداني ليس جيدًا لمحيط الخصر لديك. أيضا، زبدة الفول السوداني الرخيصة المنتجة تجاريا ليست جيدة لصحتك.ويمكن أن تحتوي هذه العلامات التجارية الرخيصة من زبدة الفول السوداني على نسبة عالية من السكر المضاف والدهون المشبعة والزيوت غير الصحية والملح.