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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الأمن العام يضبط 1102 قطعة سلاح نارى خلال أسبوع

السبت 15/أغسطس/2020 - 06:25 م
سلاح ناري
سلاح ناري
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجحت جهود رجال قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، خلال أسبوع فى ضبط (1102) قطعة سلاح نارى، أبرزها (117 بندقية آلية– 186 بندقية مششخنة وغير مششخنة – 70 مسدس– 729 فرد محلى الصنع – 1746 طلقة مختلفة الأعيرة – 1521 قطعة سلاح أبيض).

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بكل صوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمرارًا للدور المنوط لكل القطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج على القانون.

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