«حمدوك»: زيارة «مدبولي» للسودان تؤسس لعلاقة تقوم على مصلحة الشعبين

قال عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء السوداني، إن هناك تعاونًا في مجالات عديدة، منها الصحة والتعليم والتجارة، وتناولنا القضايا الإقليمية بين السودان ومصر.وأكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أن هذه الزيارة تؤسس لبداية جديدة، وتؤسس لعلاقة تقوم على المصلحة المشتركة بين الشعبين.واستطرد: تم الاتفاق على مشاريع الربط الكهربائي ومباحثات سد النهضة بين القاهرة والخرطوم.