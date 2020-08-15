إنقاذ 14 شخصًا من العقار المنهار فى شارع قصر النيل

تمكنت قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة من إنقاذ 14 شخصا وإسعاف اثنين بالموقع، ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن، من موقع العقار المنهار بشارع قصر النيل، كما تتواصل عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار، ولا توجد حالات وفاة حتى الآن.انتقل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، يرافق القيادات الأمنية بالعاصمة إلى مكان حادث انهيار جزئي بأحد العقارات بمنطقة قصر النيل.تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع انهيار جزئى بأحد العقارات بشارع قصر النيل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انهيار بأحد العقارات وجارٍ التعامل مع الموقف.