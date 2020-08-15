إنقاذ 14 شخصًا من العقار المنهار فى شارع قصر النيل
السبت 15/أغسطس/2020 - 11:59 ص
هدير مصطفيطباعة
تمكنت قوات الحماية المدنية وأجهزة محافظة القاهرة من إنقاذ 14 شخصا وإسعاف اثنين بالموقع، ونقل شخصين لمستشفى أحمد ماهر حتى الآن، من موقع العقار المنهار بشارع قصر النيل، كما تتواصل عمليات الإنقاذ بموقع عقار قصر النيل المنهار، ولا توجد حالات وفاة حتى الآن.
انتقل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، يرافق القيادات الأمنية بالعاصمة إلى مكان حادث انهيار جزئي بأحد العقارات بمنطقة قصر النيل.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع انهيار جزئى بأحد العقارات بشارع قصر النيل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انهيار بأحد العقارات وجارٍ التعامل مع الموقف.
انتقل اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، يرافق القيادات الأمنية بالعاصمة إلى مكان حادث انهيار جزئي بأحد العقارات بمنطقة قصر النيل.
تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا بوقوع انهيار جزئى بأحد العقارات بشارع قصر النيل، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وتبين انهيار بأحد العقارات وجارٍ التعامل مع الموقف.