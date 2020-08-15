حبس 3 متهمين باعوا أرضًا ملك الدولة بـ750 ألف جنيه فى القاهرة الجديدة

أمرت نيابة الأموال العامة، اليوم السبت، بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالنصب على المواطنين وبيع قطع أرض وهمية لهم بمدن القاهرة الجديدة.ووجهت النيابة للمتهمين "ع. م"، "ر.م"، "ط. ح"، تهمة النصب على المواطنين وبيع لهم أرض ملك الدولة بهدف الحصول منهم على مبالغ مالية، كما وجهت لهم تهم التزوير وتقليد أختام رسمية.واعترف المتهمون أمام النيابة بتكوينهم تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين وبيعهم أراض ملكا للدولة بعقود مزورة بالمدن الجديدة كالشروق وبدر بسعر المتر 1000 جنيه، وتمكنوا من البيع لثلاث أشخاص بمبلغ 750 ألف جنيهوأقر المتهمين بفتح شركة وهمية لبيع الأراضي وقاموا بترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنوا من استدراج الضحايا عن طريقها، وأوهموهم بأن الشركة لها سجل تجاري ومرخصة.وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لأقسام الشرطة بالشروق وبدر تفيد بقيام 3 أشخاص بالنصب عليهم وبيع قطع أرض لهم ملك الدولة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.