رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 15 أغسطس 2020 الموافق 25 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس 3 متهمين باعوا أرضًا ملك الدولة بـ750 ألف جنيه فى القاهرة الجديدة

السبت 15/أغسطس/2020 - 10:38 ص
حبس متهمين
حبس متهمين
داليا عبد الباسط
طباعة
أمرت نيابة الأموال العامة، اليوم السبت، بحبس 3 متهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالنصب على المواطنين وبيع قطع أرض وهمية لهم بمدن القاهرة الجديدة.

ووجهت النيابة للمتهمين "ع. م"، "ر.م"، "ط. ح"، تهمة النصب على المواطنين وبيع لهم أرض ملك الدولة بهدف الحصول منهم على مبالغ مالية، كما وجهت لهم تهم التزوير وتقليد أختام رسمية.

واعترف المتهمون أمام النيابة بتكوينهم تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين وبيعهم أراض ملكا للدولة بعقود مزورة بالمدن الجديدة كالشروق وبدر بسعر المتر 1000 جنيه، وتمكنوا من البيع لثلاث أشخاص بمبلغ 750 ألف جنيه

وأقر المتهمين بفتح شركة وهمية لبيع الأراضي وقاموا بترويج لها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتمكنوا من استدراج الضحايا عن طريقها، وأوهموهم بأن الشركة لها سجل تجاري ومرخصة.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد عدة بلاغات لأقسام الشرطة بالشروق وبدر تفيد بقيام 3 أشخاص بالنصب عليهم وبيع قطع أرض لهم ملك الدولة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير التعليم: تغيير قيادات الوزارة ليس مرتبطًًا بفساد

وفاة والدة الفنان أحمد سعد «ميشو»

بايرن يكتسح برشلونة بالثمانية ويتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال

أول تعليق من محمد رشاد بعد انفصاله عن مى حلمى

الصور

image description

حفل مدحت صالح في الأوبرا

image description

جنازة الفنان سمير الإسكندرانى

image description

ندوة مناقشة «الدرويشة» للدكتورة صفاء النجار

image description

مؤتمر إعلان نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية

image description

«آلاء».. طالبة «الهندسة» تعالج الاضطرابات النفسية بالرسم

الأكثر قراءة

تعرف على موعد صرف معاشات سبتمبر 2020

أخذ بالثأر وانتظر بجوار الجثة حتى حضور الشرطة بالإسكندرية

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1442

توقعات تنسيق كليات الأزهر 2020

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

شويكار.. لهذا السبب تركت فؤاد المهندس

حبيبة.. ملكة جمال لبنان التى أخذت مكان شويكار عند فؤاد المهندس

7 زيجات في حياة محرم فؤاد.. أبرزهن كاريوكا وملكة جمال الكون

«شاركت في فيلم واحد وبعدها شتمته».. أسباب رفض سناء جميل العمل مع يوسف شاهين

نجم الساعة

حضور رغم الغياب.. «شويكار» صغيرة دائمًا مهما طال الزمان

منوعات

روجرز تطيح بسيرينا من بطولة اللاعبات الأوليات للتنس

مولر محطم الأرقام يعود للقمة بعد موسم متقلب

كورونا يصيب 10 موظفين بشركة تابعة لـ«ويل سميث» للإنتاج

خطوات التظلم على نتيجة الثانوية الأزهرية 2020 من خلال رابط بوابة الأزهر الشريف

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
تفجير ميناء بيروت.. التداعيات والعواقب
د.مينا بديع عبدالملك
محمد فؤاد عبدالباقى.. صائم الدهر «1»
صفاء النجار
أن ترقص كأنك تصرع الحياة
ماجد حبته
العريان.. و«شهداء» دين الإخوان
المزيد

الثقافة

«القومى لثقافة الطفل» يكرّم الفائزين بفوازير «لولو ومورا» (صور)

«بيت شعر الأقصر» يناقش «أوراق الجنوب والشمال» الليلة

«الليلة الكبيرة» و«أم الدنيا مين» تنير مسرح ساحة الهناجر

الفنان التشكيلى عز الدين نجيب: منحة وزارة الثقافة غيرت حياتى