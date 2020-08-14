مفتي الجمهورية يكشف سبب وصف الإخوان بخوارج العصر

كشف فضيلة المفتي الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، سبب وصف جماعة الإخوان بخوارج العصر، قائلا: إن مجموعة خرجت على الإمام علي وقالوا الحكم لله ورفعوا المصاحف على أسنة الرماح، وحصل تحكيم، وكل من تبنى نفس الأفكار والأهداف هم خوارج العصر.وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "كل من خرج على الحاكم بغرض الوصول للحكم، وتبنى مثل هذه الأفكار وأخذ نفس المسلك وأخذ الدين مطية، ووسيلة للوصول لأغراض سياسية، نسحب عليهم وصف الخوارج ونصفهم بخوارج العصر".وأشار إلى أن الأوصاف التي سردها الرسول عنهم، موجودة في كل المجموعات الإرهابية الخارجة التي تريد زعزعة الاستقرار وهدم الدول "حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام لا يجاوز الإيمان حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية".وأكد مفتي الجمهورية أن محبة الأوطان من الإيمان، لا فصل ولا تعارض من أن أكون متدينا يتغلغل الإيمان في قلبي وبين حبي ودفاعي عن وطني، فحب الوطن تدين.