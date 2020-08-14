700 جندي فرنسي يصلون لبنان لتقديم المساعدات

أعلن فلورانس بارلي وزيرة الجيوش الفرنسية، اليوم الجمعة، أن حاملة مروحيات فرنسية وصلت لبنان على متنها 700 جندي فرنسي، لتقديم المساعدات، وفق لوكالة يقين الاخبارية.وفي وقت سابق، زارت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلى منذ قليل، مراكز المساعدات فى لبنان، بعد وصول دفعات كبيرة من باريس اليوم.وقال مكتب وزارة الدفاع فى بيان إن "هدف الزيارة، التأكيد أن الدعم مستمر، وأن المساعدات المعلنة سلمت".وكان قد وعد الرئيس الفرنسي بتقديم المساعدة للبنانيين، وحث السلطات على إجراء إصلاحات هيكلية للاستفادة من دعم دولي لإعادة الإعمار.