نص قرار «صحة البرلمان» بتعديلات قانون رعاية المريض النفسى

أعدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بالتنسيق مع مكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة، تقريرها النهائي حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.وتضمن التقرير تعديلات اللجنة المشتركة على مشروع القانون في ضوء مراجعة مجلس الدولةن وكذلك رأي اللجنة بشأن المواد محل التعديل وذلك على النحو التالي: