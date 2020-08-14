مساعد وزير الخارجية الأمريكي ينهي لقائه مع «عون» دون تصريحات

غادر السفير ديفيد هيل، مساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، اليوم الجمعة، قصر بعبدا عقب لقاء الرئيس اللبنانى ميشال عون دون الإدلاء بأى تصريحات.وفى وقت سابق من اليوم، التقى الرئيس اللبناني بمساعد وزير الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، على رأس وفد، لبحث آخر التطورات والأوضاع في الداخل اللبناني وخاصة عقب انفجار مرفأ بيروت.ومن المقرر أن يلتقى "هيل" في ​بكركي​ ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي،​ الذي سينتقل إليها من ​الديمان​.ووفقا لصحيفة الجمهورية اللبنانية، دعا ​البطريرك الماروني عددا من الشخصيات الصديقة للمشاركة في اللقاء، لإطلاع "هيل" على المشروع الذي أعده في شأن حياد لبنان، إضافة الى التشاور في الاوضاع اللبنانية وتداعيات ​انفجار​ ​مرفأ بيروت​ وما تفترضه المرحلة المقبلة من خطوات لمواجهة التحديات.