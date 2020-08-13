ضبط عصابة قبل بيع 69 طربة حشيش في البحيرة

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من ضبط عصابة قبل بيع 69 طربة حشيش في محافظة البحيرة.و أسفرت جهود قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية عن ضبط 3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية بدائرتي مركز إيتاى البارود، وقسم شرطة دمنهور بمحافظة البحيرة، وبحوزتهم (69 طربة لمخدر الحشيش وزنت جميعها 7،650 كيلو جرام– مبلغ مالي– 3 هواتف محمولة)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمتابعة إجراءات تأمين سير عمليات إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 على مستوى الجمهورية، وتنفيذ الخطط والإجراءات الأمنية، والعمل على تذليل كافة العقبات التى قد تواجه الناخبين بما يساهم فى تهيئة الأجواء المناسبة، ولم تغفل أجهزة الوزارة عن التصدى الحازم والحاسم لأية صورة من صور الخروج عن القانون، لاسيما ملاحقة وضبط مرتكبي جرائم حيازة المواد المخدرة والإتجار فيها.