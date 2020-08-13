انتشال جثة أحد مفقودى معدية دمشلى بالبحيرة

تمكن رجال الإنقاذ النهري بمحافظة البحيرة، منذ قليل، من انتشال جثة مفقود بغرق معدية قرية دمشلي التابعة لمركز كوم حمادة، بمياه ترعة الرياح التوفيقي.وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا يفيد بوقوع حادث غرق معدية بقرية دمشلي وعلي متنها سيارتان ومواطنون، وانتقل رجال الإنقاذ النهري، للبحث عن المفقودين وانتشال السيارات الغارقة بترعة الرياح البحيري.وأكد بعض شهود العيان بالقرية أن المعدية التابعة لمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة والتي غرقت منذ قليل كان على متنها سيارة نقل كبيرة وأخرى صغيرة بهما 10 أشخاص، وأوضح شهود العيان أن 3 أشخاص ممن كانوا على متن المعدية قد تمكنوا من السباحة والوصول للشاطئ، وتواصل قوات الدفاع المدني البحث عن المفقودين والسيارتين.وشهدت قرية دمشلي التابعة لدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، حادثا مأساويا حيث غرقت معدية لنقل السيارات والمواطنين بترعة الرياح البحيري وعلى متنها سيارتان.وتلقى اللواء محمد والي، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بغرق معدية بقرية دمشلي، وعلى متنها سيارتا نقل، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدينة برئاسة المقدم صلاح الكفراوي، رئيس إدارة الحماية المدينة والإنقاذ النهري لمكان الحادث، وجارٍ البحث عن المفقودين والضحايا، وتم إخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.