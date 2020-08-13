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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد خالد صالح يبدأ تصوير «أنصاف مجانين».. نهاية أغسطس

الخميس 13/أغسطس/2020 - 10:54 ص
​أحمد خالد صالح​
​أحمد خالد صالح​
دعاء عبد المقصود
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يبدأ الفنان الشاب ​أحمد خالد صالح​، تصوير أولى حلقات المسلسل الدرامي الجديد "أنصاف مجانين" نهاية أغسطس الجارى، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية مطلع العام المقبل، تأليف مريم نعوم، وإخراج عمر رشدي.

يتكون المسلسل من 10 حلقات، وانتهى أبطاله من التحضيرات الخاصة به، فيما عاين المخرج عمر رشدى أماكن التصوير، وستجمع صناعه جلسة عمل مطلع الأسبوع المقبل للوقوف على التفاصيل النهائية.

"أنصاف مجانين" مقتبس عن رواية الكاتبة السعودية الدكتورة شيماء الشريف، تدور أحداث المسلسل حول شاب يعاني "الشيزوفرينيا"، بحاجة إلى نقل قلب، عقب إجراء العملية يكتشف أن صوت المتبرع أصبح مصاحبًا له، ويطالبه بمساعدته في العثور على كتاب مهم أفنى حياته من أجله، كي يتسنى له أن يرتاح راحة أبدية".

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