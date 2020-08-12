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رئيس التحرير التنفيذي
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توك شو

«تنسيقية الأحزاب» توضح الفرق بين صلاحيات «الشيوخ» و«النواب»

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 11:45 م
عمرو دوريش
عمرو دوريش
الشيماء زيدان
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شرح عمرو دوريش، عضو تنسيقية "شباب الأحزاب والسياسيين"، الفرق بين مرشح مجلس الشيوخ، ومرشح مجلس النواب المصري.

وقال "درويش"، خلال لقائه عبر "سكايب" مع الإعلامية لما جبريل، ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إن المشرع والقانون أفاد بأن الحد الأدنى للترشح 35 سنة وهو جيل من وسط الحكماء والخبراء، ويكون لهم ضوابط محددة يتم قبولهم من خلالها.

وأوضح "عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين"، أن مجلس النواب يمثل خط دفاع ثاني وداعم للدولة المصرية ومؤسساتها، وجبهة وقوة أخرى لمصر من خلال صلاحياته.

وأكد أن مجلس الشيوخ ومجلس النواب متكاملين، مستطردًا: "مجلس الشيوخ يمثل جبهة ثانية لمصر، لذلك يتم مراجعة كافة الاتفاقيات والتشريعات والإصلاحات التي يقدمها إليه مجلس النواب ورئيس الجمهورية، بجانب معاهدات السلام والاتفاقات الدولية، حيث إنه مجلس يكمل الدولة المصرية ويدعمها، لذلك فإنه له علاقة أكثر بالتخصصية".

وواصل: "مجلس الشيوخ مجلس يضم خبرات، وهو بيت للحكمة إذا صح التعبير، ويتمتع بالتخصصية".

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