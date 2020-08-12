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سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب: زيادة إقبال الناخبين في اليوم الثاني لانتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 05:57 م
إقبال الناخبين
إقبال الناخبين
إسلام نصير - محمد الشريف
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عقدت اليوم غرفة العلميات بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الخاصة بمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ، مؤتمرا صحفيا فى ثانى أيام التصويت لاستعراض ما توصلت إليه من متابعة لعملية التصويت فى اللجان الانتخابية من خلال فرق المتابعة، حيث حصلت التنسيقية على ١٥٠٠ تصريح لمتابعة الانتخابات من الهيئة الوطنية للانتخابات.

قالت شيماء عبد الإله المتحدث الرسمى باسم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الملاحظات التى وردت إلى غرفة العمليات من خلال متابعينا على الأرض كانت إيجابية حيث زادت نسب أعداد الناخبين المشاركين فى التصويت عن اليوم الأول وخاصة من شرائح الشباب، كما تم رصد بعض الخروقات البسيطة التى قام بها مناديب المرشحين على مقاعد الفردى من دعايا الانتخابية أمام اللجان والتوجيه المتعمد لإرادة الناخبين، وأضافت أن غرفة العمليات يصدر عنها ثلاث تقارير على مدار اليوم لتحقيق أعلى معدل لتغطية العملية الانتخابية على مستوى المحافظات.

وقال محمد عبد العزيز مدير غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الغرفة أصدرت تقريرها الأول لليوم الثانى لتصويت المصريين فى الداخل والذي استعرضت فيه سهولة إجراءات التصويت فى مختلف المحافظات وقد التزمت غالبية اللجان الانتخابية بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بحظر الدعاية الانتخابية أمام اللجان ولكن بعض اللجان البسيطة ظهر أمام خرقا لهذا الحظر، كما التزمت اللجان بتواجد المواطنين بالكمامات الواقية خلال الإدلاء بأصواتهم.

وأضاف عبدالعزيز أن فرق المتابعة رصدت عم إلمام بعض المواطنين بطبيعة إجراءات التصويت وعدد المرشحين المطلوب اختيارهم على نظام الفردي فى كل محافظة مما قد يعرض الصوت الانتخابي للبطلان لذلك ندعو وسائل الإعلام أن تستمر في دورها التوعوي الخاص بإجراءات انتخابات مجلس الشيوخ.

وقالت نشوى الشريف عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في بداية المؤتمر، إن غرفة العمليات تواصل انعقادها لليوم الثانى على التوالى لمتابعة سير العملية الانتخابية، وإصدار التقارير الدورية على مدار اليوم والتى تعكس طبيعة سير العملية الانتخابية والتزام اللجان بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بخصوص اجراءات التصويت وتوفير الكمامات الواقية، المسافات الآمنة بين المواطنين وكذلك رصد بعض الخروقات البسيطة التى لم تؤثر على عملية التصويت.

وقد تم الاستعانة خلال المؤتمر بمداخلات لعدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى المحافظات الذين قاموا بدورهم من متابعة سير العملية الانتخابية، وقال محمود الحجاوي من مدينة العريش، إنه يوجد زيادة ملحوظة فى عدد الناخبين المترددين على اللجان في اليوم الثانى من التصويت بالرغم من أن النسب لم تكن قليلة فى اليوم الأول بسبب إدراك أهالى سيناء لأهمية دور مجلس الشيوخ فى تدعيم الاستقرار الداخلى والأمن القومى المصري.

وقال كريم الكناني من محافظة الدقهلية، إن أعداد الشباب تزايدت اليوم عن أمس واقبالهم على التصويت بدا واضحا جدا، مضيفا أن اللجان الانتخابية بالمحافظة التزمت بالإجراءات الوقائية التى فرضتها الهيئة الوطنية للانتخابات لمنع انتشار عدوى كورونا، كما أن التواجد الأمني سهل كثيرا في تنظيم تردد المواطنين على اللجان للإدلاء بأصواتهم.

وقالت سالي أبو النصر من محافظة الإسماعيلية، إن اللجان فتحت أبوابها فى التاسعة صباحا وهناك سيولة ملحوظة في سير العملية الانتخابية.

وأضاف أحمد صابر من محافظة كفر الشيخ، أن لجان المحافظة لم تشهد تخلف أو تأخير بخصوص مواعيد فتح اللجان، وكانت المشكلة الملحوظة في اليوم الثاني للتصويت هى عدم معرفة بعض المواطنين بعدد المرشحين المطلوب اختيارهم فى نظام الفردي والذي يقدر بثلاث مرشحين لمحافظة كفر الشيخ، كما ظهرت بعض الخروقات المتعلقة بظهور الدعاية الانتخابية لبعض المرشحين على النظام الفردى أمام اللجان.

وقالت رشا أبو شقرة من محافظة الجيزة، إنها قامت بمتابعة ١٠ لجان بالمحافظة ولاحظت كثافة كبيرة فى عدد الناخبين مقارنة باليوم الأول للتصويت، وأن بعض اللجان وفرت كمامات واقعة للمواطنين.

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