رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كرم جبر: انعقاد انتخابات الشيوخ في ظل كورونا رسالة طمأنة للعالم

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:38 م
كرم جبر
كرم جبر
هدير شعراوي
طباعة
قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن انعقاد انتخابات مجلس الشيوخ في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، يعطي رسالة طمأنة للعالم كله، بأن الأوضاع تسير في طريقها للتحسن، وأن الدولة في حالة تحسن شامل بالمقارنة بدول المنطقة.

وأضاف جبر، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر 2"، أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ فى هذا الوقت يرد على شائعات أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى مصر، لافتا إلى أن هناك ضوابط للعملية الانتخابية يتم تطبيقها بكل حسم.

وأوضح جبر، أنه عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ سيحدث سباق آخر بعدها أكثر حشدا وهو انتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف رسالة اطمئنان للمستثمرين في الخارج، قائلا: "اتظلمنا فى بعض الإجراءات التى اتخذتها بعض الدول مع المصريين سواء فى السفر أو في العودة".

وأشار إلى أن نسبة الإصابة فى مصر أقل كثيرا جدا من الدول التى اتخذت ضدنا إجراءات، لافتا إلى أنه لم تعد هناك آليات لخلق كوادر جديدة وتدريبها وبثها فى مختلف الوظائف العامة والمختلفة، إذ أنه يجب توسعة شريان الممارسة السياسية لخلق مزيد من الكوادر الشبابية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي يشهد أداء حلف اليمين للقاضى عبدالله عمر مصطفى رئيسا لمحكمة النقض

لبنانيون لـ«الدستور»: شكرًا أم الدنيا والله يرزقنا رجلا مثل السيسي

القومى للسكان: بدء مرحلة جديدة من مبادرة «شباب مصر» لمكافحة كورونا

احتشاد الناخبين بمدرسة هدى شعراوى بالتجمع للتصويت فى «الشيوخ» (صور)

الصور

image description

الناخبون يلتزمون بـ«الكمامات» فى ثانى أيام انتخابات «الشيوخ»

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في الهرم

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

الأكثر قراءة

بالأسماء.. الطيب يهنئ أوائل الثانوية الأزهرية 2020

«الباز»: القائمة الوطنية لا تمثل تيارًا واحدًا.. و«صباحى» فشل

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

وفاة الفنان سناء شافع عن عمر 77 عامًا

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

قصة تعرف زهرة العلا على زكي طليمات في غارة بالإسكندرية

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

نجم الساعة

«بيت المسرح» ينعى سناء شافع: درب أجيالًا من الفنانين

منوعات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة ناعية سناء شافع: علامة درامية في ساحة الأداء التمثيلي

«بيت المسرح» ينعى سناء شافع: درب أجيالًا من الفنانين

ذكرى رحيل الطاهر وطار.. عندما يكون الإبداع بديلا عن الانتحار

بسام عبد السميع يناقش قضية المياة في «رسالة النيل»