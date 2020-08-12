كرم جبر: انعقاد انتخابات الشيوخ في ظل كورونا رسالة طمأنة للعالم

قال الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن انعقاد انتخابات مجلس الشيوخ في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، يعطي رسالة طمأنة للعالم كله، بأن الأوضاع تسير في طريقها للتحسن، وأن الدولة في حالة تحسن شامل بالمقارنة بدول المنطقة.وأضاف جبر، خلال لقائه ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع عبر فضائية " إم بي سي مصر 2"، أن إجراء انتخابات مجلس الشيوخ فى هذا الوقت يرد على شائعات أعداد الإصابة بفيروس كورونا فى مصر، لافتا إلى أن هناك ضوابط للعملية الانتخابية يتم تطبيقها بكل حسم.وأوضح جبر، أنه عقب انتهاء انتخابات مجلس الشيوخ سيحدث سباق آخر بعدها أكثر حشدا وهو انتخابات مجلس النواب، لافتا إلى أن إجراء الانتخابات في ظل هذه الظروف رسالة اطمئنان للمستثمرين في الخارج، قائلا: "اتظلمنا فى بعض الإجراءات التى اتخذتها بعض الدول مع المصريين سواء فى السفر أو في العودة".وأشار إلى أن نسبة الإصابة فى مصر أقل كثيرا جدا من الدول التى اتخذت ضدنا إجراءات، لافتا إلى أنه لم تعد هناك آليات لخلق كوادر جديدة وتدريبها وبثها فى مختلف الوظائف العامة والمختلفة، إذ أنه يجب توسعة شريان الممارسة السياسية لخلق مزيد من الكوادر الشبابية.