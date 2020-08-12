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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وكيل مطرانية إسنا يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 04:35 م
القمص متاؤس زخاري
القمص متاؤس زخاري
الأقصر - هدى الأمير
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أدلى القمص متاؤس زخاري، وكيل مطرانية إسنا، راعي كنيسة الأم دولاجي وأولادها الأربعة بمدينة إسنا، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ 2020 بلجنة مدرسة القرايا الابتدائية.

ورافق القمص متاؤس زخاري، خلال الإدلاء بصوته، الأستاذ زكريا منسي أحد أعيان المدينة، للادلاء بصوته أيضًا، لحث المواطنين على المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ 2020.

وقال القمص "متاؤس" إن المشاركة الإيجابية في انتخابات مجلس الشيوخ تعد واجب وطني وممارسة الحقوق الديمقراطية التي كفلها الدستور والقانون للمواطنين.

وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.

ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.
القمص متاؤس زخاري
القمص متاؤس زخاري
القمص متاؤس زخاري
القمص متاؤس زخاري

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