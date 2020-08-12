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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البورصة تقلص من مكاسبها الصباحية وتخسر 200 مليون جنيه

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 02:36 م
البورصة تخسر
البورصة تخسر
اكرم عمران
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قلصت أسهم ومؤشرات البورصة من مكاسبها الصباحية، لدى إغلاق معاملات اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات جني أرباح موسعة على أغلبية اسهم السوق المتداولة، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 200 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 606.4 مليار جنيه.

وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة "أي جي إكس 30" معاملاته مرتفعًا بنحو طفيف بنسبة صعود لم تتخط 03. 0%، بما يعادل 2.86 نقطة، ليغلق عند مستوى 10922 نقطة، كما أنهى المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" معاملاته مرتفعًا بنسبة 65. 0%، بما يعادل 10.63 نقطة، ليغلق عند مستوى 1648.8 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 1.27 مليار جنيه، بتداولات بلغت حوالي 510.1 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 44.7 ألف صفقة بيع وشراء.

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