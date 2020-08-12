البورصة تقلص من مكاسبها الصباحية وتخسر 200 مليون جنيه

قلصت أسهم ومؤشرات البورصة من مكاسبها الصباحية، لدى إغلاق معاملات اليوم الأربعاء، بدعم من عمليات جني أرباح موسعة على أغلبية اسهم السوق المتداولة، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 200 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 606.4 مليار جنيه.وأنهى المؤشر الرئيسي للبورصة "أي جي إكس 30" معاملاته مرتفعًا بنحو طفيف بنسبة صعود لم تتخط 03. 0%، بما يعادل 2.86 نقطة، ليغلق عند مستوى 10922 نقطة، كما أنهى المؤشر الثانوي "إي جي إكس 70 متساوي الأوزان" معاملاته مرتفعًا بنسبة 65. 0%، بما يعادل 10.63 نقطة، ليغلق عند مستوى 1648.8 نقطة، وسط تداولات نشطة تخطت قيمتها مستوى 1.27 مليار جنيه، بتداولات بلغت حوالي 510.1 مليون ورقة مالية، تمت من خلال تنفيذ أكثر من 44.7 ألف صفقة بيع وشراء.