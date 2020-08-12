النقض ترفض طعن متهمى «أحداث المطرية» على حكم حبسهم

رفضت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، طعن المتهمين بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث المطرية"، على الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات بحق المتهمين بالمؤبد والسجن المشدد من 5 لـ10 سنوات، وأيدت الأحكام الصادرة بحقهم.وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره فى 2018 قد قضت بالسجن المؤبد لـ14 متهمًا فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة المطرية يوم 25 يناير 2015، كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات لمتهمين اثنين، والسجن 10 سنوات لـ14 متهمًا من بينهم 9 أحداث.كانت نيابة شرق القاهرة الكلية قررت إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية لأنهم فى 25 يناير من عام 2015 وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.ويواجه المتهمون اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، فى 25 يناير 2015.كما وجهت لهم تهم قتل مجند شرطة وإصابة ضابط والتعدى على 22 آخرين بينهم سيدات من معارضى الإخوان بالمطرية، وحيازة أسلحة نارية وإتلاف ممتلكات عامة منها 3 سيارات إسعاف، وسيارة شرطة، وأتوبيس نقل عام، وحيازة مواد تعد من ضمن المفرقعات، وذلك على خلفية أحداث العنف التى شهدتها المطرية فى يناير 2015.