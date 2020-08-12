رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

نهى بكر: المرأة المصرية أثبتت أهميتها في المجتمع (فيديو)

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 01:26 م
الدكتورة نهى بكر
الدكتورة نهى بكر
ياسمين عباس
طباعة
قالت الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إنه يُحسب للنظام السياسي المصري اهتمامه وتركيزه على المصريين في الخارج سواء عاملون أو طلاب، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في العملية الانتخابية وتيسير السبل لذلك.

وأضافت "بكر" خلال لقائها ببرنامج "مصر تقرر" على فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن انتخابات مجلس الشيوخ تُجرى في ظروف مختلفة لم تمر على أي انتخابات سابقة، وهو انتشار وباء كورونا.

وتابعت أنه رغم وجود وباء كورونا، لكن الدولة مُصرة على استمرار المشروعات القومية والحياة السياسية لإرساء قواعد الدولة المصرية، معتبرة أن تصدر المرأة المصرية للمشهد أمام مراكز الاقتراع شيء متوقع.

وأكدت أن المرأة أثبتت أهميتها في المجتمع منذ فترة طويلة، ودائمًا ما تحافظ على مكتسباتها، مشددة على أن المرأة المصرية كانت عامل رئيسي في التغيير والحيلولة دون دخول مصر في كبوة في عام 2013.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حارس مرمى المصرى يعلن اعتزاله على الهواء بسبب فيروس كورونا

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

مستشار الرئيس يكشف تفاصيل عقار روسيا الجديد لعلاج كورونا

لبنانيون لـ«الدستور»: شكرًا أم الدنيا والله يرزقنا رجلا مثل السيسي

الصور

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في إمبابة

image description

اليوم الثاني لانتخابات «الشيوخ» في الهرم

image description

انتخابات الشيوخ.. الشرطة توفر المساعدات للمواطنين خلال الإدلاء بأصواتهم

image description

شريف إسماعيل يدلى بصوته فى انتخابات مجلس الشيوخ بمصر الجديدة

image description

مشاركة الشباب في انتخابات مجلس الشيوخ بلجنة «طبري الحجاز» بمصر الجديدة

الأكثر قراءة

لبنانيون لـ«الدستور»: شكرًا أم الدنيا والله يرزقنا رجلا مثل السيسي

كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالاسم فى مجلس الشيوخ المصرى 2020

مستشار الرئيس يكشف حقيقة وجود موجة ثانية من كورونا

اشتباكات عنيفة فى إثيوبيا وسقوط عشرات القتلى والجرحى

إنفوجراف

image description

محلل سياسي: انفجار المرفأ ليس سبب غضب اللبنانيين وإنما التراكمات

image description

إجراءات الكشف عن سارق فيلا محمود الخطيب (إنفوجراف)

image description

حمو بيكا وتدمير7 سيارات (إنفوجراف)

image description

أبرز مؤشرات سوق الاتصالات فى مصر (انفوجراف)

أيام زمان

قصة تعرف زهرة العلا على زكي طليمات في غارة بالإسكندرية

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

أسرار عبدالغفور البرعى.. الشخصيات الحقيقية وراء دور نور الشريف

«تعاطيت حبوب هلوسة».. اعترافات نور الشريف عن أسوأ فترة فى حياته

نجم الساعة

الوجه الآخر لـ نور الشريف.. فنانة كبيرة تحكى عن «أستاذها فى السينما»

منوعات

حديقة حيوان بألمانيا تحذر من لمس «النيص الهارب»

سيرينا على موعد مع فينوس ببطولة للتنس فى كنتاكى

رقمان مزدوجان من جونسون وراء فوز سبيرز على روكتس

شاختار دونيتسك يتأهل لنصف نهائي الدوري الأوروبى بالفوز علي بازل السويسرى

مقالات الرأي
منى رجب
شعب لبنان يريد لبنان جديدًا
د.مينا بديع عبدالملك
رحلة ممتعة مع الأدب الرهبانى «٢-2»
ثروت الخرباوي
عصابة على بابا والأربعين إخوانى
ماجد حبته
اللقاح الروسى.. قلق مشروع
المزيد

الثقافة

عقب الإدلاء بصوته.. فاروق حسني: المشاركة في الانتخابات واجب وطني

تأجيل إعلان الرواية الفائزة بجائزة مي غصوب

رومانسيات بليغ حمدي على مسرح النافورة.. الجمعة

خالد جلال يشهد الليلة الثانية لحفلات أغسطس بساحة الهناجر