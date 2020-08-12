نهى بكر: المرأة المصرية أثبتت أهميتها في المجتمع (فيديو)

قالت الدكتورة نهى بكر أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إنه يُحسب للنظام السياسي المصري اهتمامه وتركيزه على المصريين في الخارج سواء عاملون أو طلاب، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في العملية الانتخابية وتيسير السبل لذلك.وأضافت "بكر" خلال لقائها ببرنامج "مصر تقرر" على فضائية "TEN"، اليوم الأربعاء، أن انتخابات مجلس الشيوخ تُجرى في ظروف مختلفة لم تمر على أي انتخابات سابقة، وهو انتشار وباء كورونا.وتابعت أنه رغم وجود وباء كورونا، لكن الدولة مُصرة على استمرار المشروعات القومية والحياة السياسية لإرساء قواعد الدولة المصرية، معتبرة أن تصدر المرأة المصرية للمشهد أمام مراكز الاقتراع شيء متوقع.وأكدت أن المرأة أثبتت أهميتها في المجتمع منذ فترة طويلة، ودائمًا ما تحافظ على مكتسباتها، مشددة على أن المرأة المصرية كانت عامل رئيسي في التغيير والحيلولة دون دخول مصر في كبوة في عام 2013.