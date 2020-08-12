أتوبيسات لنقل أعضاء جامعة الإسكندرية للمشاركة في انتخابات الشيوخ

استقبل الدكتور عصام الكردي، رئيس جامعة الإسكندرية، بالمشاركين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، قبل توجهم إلى مقار اللجان الانتخابية للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس الشيوخ في ثاني أيامها، من أمام مبنى إدارة الجامعة.ووفرت الجامعة أتوبيسات لنقل المشاركين إلى مقار اللجان بمناطق الإسكندرية المختلفة، مؤكدًا على ضرورة المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الوطنية ومنها انتخابات مجلس الشيوخ كواجب وطني، وحمل المشاركين لافتات رفعت شعار "انزل.. شارك"، في دعوة لحث المواطنين للنزول للمشاركة.يذكر أن عدد من لهم حق التصويت في محافظة الإسكندرية يبلغ نحو 4 ملايين و51 ألفا و709 ناخبين، موزعين على 395 مقرا انتخابيا، تضم 727 لجنة فرعية بمختلف أنحاء المحافظة.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس، وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عددًا من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.