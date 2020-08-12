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الأربعاء 12 أغسطس 2020 الموافق 22 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: إنتاج الكميات الأولى من لقاح كورونا خلال الأسبوعين المقبلين

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:52 ص
لقاح كورونا
لقاح كورونا
أ.ش.أ
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أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، أن إنتاج أولى الدفعات من اللقاح ضد كورونا المستجد سيتم خلال الأسبوعين القادمين.

وقال موراشكو خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، تعليقًا على الانتقادات بشأن اللقاح الروسي:" إن الزملاء الأجانب، الذين يشعرون على ما يبدو بمنافسة معينة، يحاولون التعبير ببعض العبارات، التي في رأينا لا أساس لها على الإطلاق".

وأضاف:" بحسب النتائج، أظهر اللقاح فعالية وأمانا عاليين، وذلك من خلال اختبارات على المتطوعين، الذين لم تظهر عليهم أية مضاعفات خطيرة".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن أمس الثلاثاء، عن توصل العلماء الروس إلى إنتاج وتسجيل أول لقاح في العالم مضاد لفيروس كورونا المستجد.

ومن جانبه، صرح رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي كيريل دميترييف بأنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح فيروس "كورونا" المستجد من أكثر من 20 دولة في العالم.

يُذكر أن الشركة المنتجة للقاح الروسي أطلقت اسم "سبوتنيك V" (سبوتنيك ـ 5) على اللقاح، تيمنًا بإطلاق أول قمر صناعي روسي "سبوتنيك" في عام 1957.

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