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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

نشرة الحادية عشرة.. «شكرى» فى التجمع و«الهلال الأحمر» يدفع فرقة للجان

الأربعاء 12/أغسطس/2020 - 10:45 ص
سامح شكري وزير الخارجية
سامح شكري وزير الخارجية
هايدي حمدي
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تستمر اللجان الانتخابية في ممارسة عملها واستقبال الناخبين في كل أنحاء الجمهورية، المشاركين في ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، الذي يستمر في اليوم الثاني له، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.

ويقدم "الدستور" في الأسطر التالية أبرز ما تم خلال تلك الساعات الانتخابية.

«شكري» يدلي بصوته في آخر أيام الانتخابات
أدلى سامح شكري، وزير الخارجية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، بمدرسة "سيزا النبراوي" بالتجمع الخامس، وسط إقبال متوسط من الناخبين.


«الأمن» يكثف وجوده في «السلام»
كثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط لجان انتخابات مجلس الشيوخ في مدرسة "السلام" الابتدائية المشتركة الحديثة، للتصدي لحالات الشغب، وضبط الخارجين عن القانون، ولتأمين المقبلين على الإدلاء بصوتهم في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت، أمس الثلاثاء، في مختلف محافظات مصر.


«الهلال الأحمر» يدفع بفرق مساعدة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة
قال أحمد عبدالرحمن أحمد، مدير إدارة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات بالهلال الأحمر فرع بني سويف، اليوم الأربعاء، إن الهلال الأحمر المصري يساعد الدولة في الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بفرق مدربة خلال انتخابات مجلس الشيوخ فى حالة الاحتياج إليها لعمل الإسعافات الأولية ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتم تجهيزها بالأدوات الطبية.

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