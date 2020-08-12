نشرة الحادية عشرة.. «شكرى» فى التجمع و«الهلال الأحمر» يدفع فرقة للجان

ويقدم "الدستور" في الأسطر التالية أبرز ما تم خلال تلك الساعات الانتخابية.

تستمر اللجان الانتخابية في ممارسة عملها واستقبال الناخبين في كل أنحاء الجمهورية، المشاركين في ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ 2020، الذي يستمر في اليوم الثاني له، من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، مع السماح لآخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي بالإدلاء بصوته.أدلى سامح شكري، وزير الخارجية، بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، اليوم الأربعاء، بمدرسة "سيزا النبراوي" بالتجمع الخامس، وسط إقبال متوسط من الناخبين.كثفت قوات الأمن تواجدها بمحيط لجان انتخابات مجلس الشيوخ في مدرسة "السلام" الابتدائية المشتركة الحديثة، للتصدي لحالات الشغب، وضبط الخارجين عن القانون، ولتأمين المقبلين على الإدلاء بصوتهم في اليوم الثاني من انتخابات مجلس الشيوخ التي بدأت، أمس الثلاثاء، في مختلف محافظات مصر.قال أحمد عبدالرحمن أحمد، مدير إدارة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات بالهلال الأحمر فرع بني سويف، اليوم الأربعاء، إن الهلال الأحمر المصري يساعد الدولة في الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أنه تم الدفع بفرق مدربة خلال انتخابات مجلس الشيوخ فى حالة الاحتياج إليها لعمل الإسعافات الأولية ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتم تجهيزها بالأدوات الطبية.