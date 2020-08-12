الهلال الأحمر ببنى سويف: لدينا 15 فريقا داخل اللجان الانتخابية

قال أحمد عبد الرحمن أحمد مدير إدارة الأزمات والكوارث وغرفة العمليات بالهلال الأحمر فرع بنى سويف، اليوم الأربعاء، إن الهلال الأحمر المصرى يساعد الدولة فى الأزمات والكوارث، مشيرا إلى أنه تم الدفع بفرق مدربة خلال انتخابات مجلس الشيوخ فى حالة الاحتياج إليها لعمل الإسعافات الأولية ومساعدة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وتم تجهيزها بالأدوات الطبية.وأوضح عبد الرحمن فى تصريحات خاصة لـ" الدستور" أنه يوجد 15 فريقا يتبع الهلال الأحمر المصرى فرع بنى سويف، ويتم الدفع بها إلى اللجان بحسب قوة اللجنة الانتخابية والاحتياج إليها.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.