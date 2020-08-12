انسياب مروري بالقاهرة والجيزة ومراقبة الطرق لتأمين المواطنين

تشهد الطرق الرئيسية في محافظتي القاهرة والجيزة، خلال صباح اليوم الأربعاء انتظاما بحركة المرور وسط تواجد أمني في الشوارع والميادين لملاحظة حركة السيارات، وتأمين تنقلات المواطنين، عبر المحاور والكباري والطرق بالمحافظتين.وتنتشر الخدمات المرورية المزودة بمركبات الشرطة لمواجهة أي أعطال وتتولى غرف المراقبة بأفرع المرور مراقبة الكثافات وسحبها لتمكين المواطنين من قضاء مصالحهم بسهولة ويسر.وشهدت حركة السيارات، أعلى محاور الجيزة، انتظامًا بشوارع الجيزة والبحر الأعظم، والهرم،فيصل، الدقي، ونزلة الدائرى اتجاه الصعيد، والوراق والمريوطية، وسط انتشار الخدمات بجميع الطرق.وانتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائرى ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبرى أكتوبر وميدان روكسى ورمسيس وعبد المنعم رياض ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات.وظهر انسياب فى حركة السير بميدان طلعت حرب والتحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق المعادي مرورا بمنطقة الملك الصالح.