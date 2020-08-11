السيدات يتصدرن مشهد انتخابات الشيوخ في الجيزة: المشاركة أمانة

تصدرت السيدات المشهد الانتخابي في لجان الجيزة، مع توافد كثيف على لجنة النهضة التعليمية.وقالت منى محمود، لـ"الدستور": "الصوت أمانة ويجب علينا المشاركة"، مطالبة من نواب مجلس الشيوخ بحملات للتوعية قبل أول انعقاد للمجلس، حتى يكون المواطن المصري ملما بالإجراءات والتخصصات.وجرت عملية التصويت في انتخابات «مجلس الشيوخ» للمصريين في الخارج، يومي 9 و10 أغسطس، بينما انطلقت الانتخابات في الداخل صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس.ويختار الناخب عددًا من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردي، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات، بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمي لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.